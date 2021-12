Construção de estação de tratamento de água em estádio mobiliza moradores da Ponte Grande

Ads

Por Marcelo Jatobá

O projeto para a construção de uma Unidade de Recuperação da Qualidade (URQ) da água tem mobilizado e preocupado moradores da Ponte Grande, em Guarulhos. Isso porque a obra prevê a ocupação do espaço hoje onde hoje funcionam o campo de futebol, a pista de skate e o playground do Estádio Municipal Arnaldo José Celeste. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), responsável pelo tratamento de água e esgoto e fornecimento de água na cidade, haverá contrapartida com a construção de um novo campo e de uma nova pista de skate, maior e mais moderna.

“Eu sou contra a instalação desse ponto de tratamento no Estádio da Ponte Grande porque é uma área esportiva e cultural da cidade, é um patrimônio do município e do bairro, é um berço de formação de muitos atletas, de atletas medalhistas olímpicos, e de várias modalidades esportivas. E também é usado pela comunidade. E é o único acesso a um local de esporte e lazer que nós temos na região”, afirma a farmacêutica Cíntia dos Santos Ribeiro, 45 anos.

Segundo outro morador do bairro, o advogado e presidente fundador da Associação Guarulhos Rugby, André Batistella Neto, 37 anos, a insatisfação com a proposta é unânime. “Todos os moradores são contra, 100% contra. Fizemos audiência pública (dia 24 de novembro) no estádio e colhemos assinaturas. Todo mundo assinou o abaixo-assinado cujo objetivo é reivindicar uma audiência pública com o presidente da Câmara (dos Vereadores, Miguel Martello)”. O pedido ainda não foi atendido.

Neto enfatiza que a luta é apartidária e sem qualquer viés ideológico ou político partidário. “Nossa pauta é apartidária. Nosso objetivo é simplesmente evitar que a população do entorno seja enganada com falsas promessas da Sabesp, que diz que não vai ter odor, que não vai ter ruído. Queremos entender profundamente esse projeto”, enfatiza. Ele aponta, ainda, outra dor de cabeça dos moradores. “A preocupação maior é que além do custo social, já que a gente perde espaço esportivo, é a desvalorização dos imóveis porque vai ter cheiro, odor, impacto viário, proliferação de insetos”, prevê o advogado.

Ele acredita que há outras áreas mais adequadas para a implantação da URQ na região. “Claro que existem localizações que comportam uma URQ sem que precise ficar dentro do bairro. Há outras áreas que também pertencem à várzea do rio Tietê que nem foram estudadas”, pontua. “Os argumentos que eles têm para tentar convencer a população não são convincentes. Essa estação em alguns anos vai ficar obsoleta”, prevê ele.

Carla Alves, 48 anos, comissária de bordo, nascida e criada no bairro, concorda com Neto. “Eu nasci aqui. Eu frequento o estádio, faço caminhada, corro lá. Sou contra. Todos estamos tristes e revoltados”, lamenta ela, segundo a qual a Sabesp e a Prefeitura teriam que dialogar com a comunidade do entorno. “Como nosso país é bem desacreditado das promessas, não conseguido acreditar (na construção de um novo campo e de uma nova pista de skate). Teria que ter um projeto bem explicado para podermos acreditar nisso, mas mesmo assim eu sou contra, independentemente que faça um outro campo de futebol, uma nova pista, uma nova quadra, eu sou contra. Eu prefiro que tenha melhorias ali, que está precisando, o estádio está precisando de melhorias, e que faça (a URQ) em um outro lugar. Lá não é local para fazer isso”, enfatiza a comissária.

“Ou então se não tiver jeito e for lá mesmo a obra, ela (a Sabesp) tem que mostrar um prazo e tudo muito bem concluído, muito certo, mas mesmo assim eu sou contra; tem outros lugares, é só procurar, buscar, tem outros lugares para fazer esse tipo de saneamento”. O assessor parlamentar Juliano Scatena, 39 anos, complementa: “Basicamente a Sabesp encontrou esse espaço livre, com o custo zero para ela, então não tem necessidade de desapropriação e coisas do tipo nem compensação ambiental; simplesmente apresentou a proposta para a Prefeitura a Prefeitura concordou, tanto que a prefeitura mandou o PL (Projeto de Lei 3606/2021) para a Câmara com a solicitação de cessão de espaço para a Sabesp construir essa URQ”.

“Qual é o detalhe? Na argumentação do PL a Prefeitura diz o seguinte: ‘a área encontra-se livre e desocupada, não havendo projetos para serem executados no local, e as secretarias competentes não se opuseram à cessão do espaço’. O texto do PL é taxativo. E o PL diz mais. ‘Por fim cabe destacar que essa área encontra-se livre e desocupada’. É o que diz o texto do PL, o que é mentira, ‘não existindo projetos serem executadas no local’, o que também é mentira, porque em uma das reuniões soubemos que o secretário de Esporte (Ronaldo Antônio da Silva) disse que existe um projeto de reforma daquela área com verba de emenda parlamentar que está sendo executado dentro da Prefeitura”, detalha Scatena, segundo o qual o PL não está “parado na Câmara”.

Para o assessor parlamentar é preciso suspender o PL, retirar da pauta e iniciar amplo diálogo com a comunidade. “Nem a Prefeitura nem a Sabesp chamaram a população para diálogo, para apresentação do projeto, para nada. É preciso conversar com a comunidade e os atletas por meio de audiência pública para buscarmos, em conjunto, alternativas de implementação da URQ em outro espaço que não seja o campo de futebol da Ponte Grande, lembrando que não somos contra o tratamento de esgoto na região, só não queremos naquele local”, pondera ele.

“A estação de tratamento é necessária, é boa, o município precisa, mas não tem motivo para você destruir uma coisa para construir outra. Não dá para acreditar que o município não tenha uma área onde possa construir sem precisar quebrar”, diz a farmacêutica Cíntia. Ela destaca que o espaço é muito utilizado para a prática de esporte e lazer, principalmente por jovens. “Na pista de skate os jovens se reúnem, as quadras de futebol no calor estão sempre cheias porque é onde os jovens têm onde brincar e praticar esporte e nosso bairro é um bairro residencial. Acredito que a Prefeitura de Guarulhos tenha outros locais vazios e mais adequados”. O projeto de desafetação da área prevê obras em 14.040 metros quadrados.