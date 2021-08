Contas da prefeitura de 2017 é um dos temas em destaque

Ads

A Câmara de Guarulhos realiza nesta quarta-feira (25), a partir das 14 horas, a 44ª e a 45ª Sessões Extraordinárias da atual Legislatura. Está pautada a votação de 24 projetos de Lei, em primeira, segunda ou única votação, e a deliberação de seis projetos. Serão no total 51 itens, contando ainda com 21 Requerimentos com os vereadores solicitando ao Executivo informações sobre assuntos diversos, como regularização fundiária, falta de vagas na rede municipal de ensino e a retomada da Avenida Paulo Faccini em área de lazer.

Entre os projetos, destaque para a votação única do Projeto de Decreto Legislativo 823/2021, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara, sobre a aprovação das contas da Prefeitura referentes ao exercício financeiro de 2017.

Chamam a atenção também o PL 5527/2017, de Dr. Laércio Sandes (DEM), que proíbe a circulação de bicicletas na pista de caminhada do Bosque Maia; o Substitutivo nº 1 do PL 1935/2020, de Lamé (MDB), que denomina João Saraiva de Souza a Rua Trinta e Dois A, no Jardim Adriana; o PL 789/2021, de Márcia Taschetti (PP), que trata da instalação de banheiros químicos em feiras livres, todos em segunda votação; e o PL 398/2021, de Martello (PDT), que altera o dispositivo sobre concessão de benefício fiscal – IPTU Verde, previsto na Lei Municipal 6793/2010.

