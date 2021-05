Conteúdo da Comunidade: Instagram cria nova ferramenta para empreendedores

Rede Gazeta News Guarulhos

12:24:59

A partir desta sexta-feira (07), as pessoas que estão empreendendo no Instagram podem contar com uma novidade no app que garante facilitar a vida. Com um novo recurso para impulsionar as vendas, a ferramenta recebeu o nome de “Conteúdo da Comunidade”.

Portanto, a atualização possibilita que as marcas exibam fotos e vídeos de usuários que compraram os produtos e estão utilizando como destaque, ou seja, aprimorando a experiência da aba Loja e conseguindo criar laços de verdade com os clientes.

As marcas que estiverem interessadas na novidade podem adicionar o novo conteúdo diretamente em sua página de um produto marcado com a ferramenta Shopping. Para prezar pela segurança e privacidade, o recurso implicará que seja aprovado pelos usuários antes de exibir as suas fotos e vídeos na loja e se for aceito, as postagens estarão disponíveis em uma nova seção chamada “Da Comunidade”.

De acordo com o Instagram, a implementação da nova ferramenta pode ajudar os clientes a compraram, solucionando dúvidas quanto aos produtos e reputação das lojas. Além disso, a empresa detalha que muitos usuários compram os produtos na plataforma por serem influenciados nas imagens e histórias das marcas.

Os criadores de conteúdo terão uma nova maneira de se relacionar com marcas e empresas na rede social, aproximando os dois lados.

