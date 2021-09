Convenção Batista inaugura carreta missionária para evangelizar o sertão

Ads

Por

Michael Caceres

No dia 20 de agosto, a Junta de Missões Nacionais (JMN) da Convenção Batista Brasileira inaugurou a Carreta do Sertão, que será usada para evangelizar o sertão do Brasil.

O diretor executivo da JMN, Pr. Fernando Brandão, consagrou o caminhão de missões ao Senhor no estacionamento da Primeira Igreja Batista do Brás (SP) em uma cerimônia. Parceiros de evangelização participaram virtualmente.

A carreta é equipada para realizar atendimentos médicos e cultos evangelísticos, agora vai rodar na estrada rumo ao Sertão anunciando as boas novas da salvação. Além disso, o veículo foi envelopado com versículos bíblicos para alcançar as pessoas mesmo na estrada.

Esperança para o Sertão brasileiro

O Salmo 23:1 aparece na frente do veículo: “O Senhor é o meu Pastor e nada me faltará”. Na lateral está escrito “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16), e ainda na parte de trás está João 14:6, “Disse-lhe Jesus: Eus ou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim”.

“Onde a carreta passar, todos hão de ver que Jesus Transforma! Ele é a única esperança para a nossa nação!”, disse o pastor Fabrício Freitas.

Esse projeto surgiu como um sonho no coração do casal coordenador da Mobilização Voluntária de Missões Nacionais, Misael e Silvana Martines, que são missionários e já evangelizaram diversas vezes no sertão brasileiro.

“O sonho foi lapidado, organizado, colocado em prática e, agora, vai percorrer o sertão do Brasil, levando a compaixão, a graça e mensagem de Cristo Jesus para moradores de vários estados do país”, afirmou a Junta de Missões Nacionais.