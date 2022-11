Convocação da seleção brasileira AO VIVO: siga o anúncio da lista de Tite para a Copa do Mundo

Ads

18:03:03

O técnico Tite irá revelar os nomes dos convocados para a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo no Qatar

A Copa do Mundo está chegando! Na tarde desta segunda-feira, às 13h (de Brasília), o técnico Tite irá revelar os nomes que irão representar a seleção brasileira no Qatar.

Acompanhe em TEMPO REAL toda a convocação do Brasil. Será que o treinador preparou surpresas para o Mundial?

A seleção estreia na Copa no dia 24 de novembro contra a Sérvia. Na segunda rodada, enfrenta a Suíça no dia 28. E o último duelo da fase de grupos, no dia 2 de dezmebro, será contra Camarões.

ADS

As atualizações abaixo podem levar alguns segundos

Tite sobre a relação com os jogadores: “Porque a gente mostra que é ser humano, que a gente erra. Quando erra, reconhece com eles. Procuramos estudar bastante, respeitamos muito a ciência, aspectos médicos. Táticos também. A organização. Quando o atleta de alguma forma, a relação de lealdade se estabelece, o conjunto todo fica mais forte. Equipe toda. Relação de confiança, é profissional, atleta precisa saber, o atleta sabe que precisa ter conhecimento. Mas também não falar pelas costas, olhar de frente. Modifica o discurso dele com o atleta mais jovem ou mais experiente, ou tem equidade? Quando tem tempo, a gente se conhece mais. Não conhecia tanto o Juninho antes, agora nos conhecemos mais. Quando esse componentes, ser duro, mas falar pela frente, não expor de forma publica. É bom para debates, mas soluciona problema? Já ouvi debates, imagino na reunião familiar, reunião de pauta da empresa, se vem para fora… Futebol é a mesma coisa. Conjunto da obra é importante para esse respeito, consideração. A gente está cheio de exemplos para nos nortear”. Tite sobre a disputa entre futebol nacional e futebol europeu: “Pergunta bastante ampla, repete a um aspecto estrutural do futebol, investimento financeiro, que se amplia, teríamos que aprofundar… Em termos de desigualdade, temos que ter cuidado com os recortes. Desses atletas que estao aqui, são nascidos em quantas regiões? Podíamos pegar esse recorte. Qual o clube de origem? Há uma série de recortes que podemos pegar para entender. Fiquei com curiosidade. Quantas regiões estão representadas aqui? Outros tantos poderiam estar aqui, fico a vontade para falar, não tenho crença irracional que esoclhemos os melhores, não vamos agradar os outros. Humanamente é impossível não erras. Mas, se de 10, acertamos 7, 8, fomos competentes. Falo com paz: está na hora de outros líderes estarem aqui, assim que se faz um grande futebol. Que faça um grande trabalho, grandes escolhos. Não é demagogia. Vai torcer para o outro, com um pouquinho de ciúme, talvez (risos), mas vai torcer: ‘vambora, cara’. Talvez seja maior legado que eu tenha para a sequência”.

Tite sobre a comparação com a seleção de 2018:

“Não deve ser comparado. Aquele ciclo era de recuperação, diferentes. Hoje é um processo de 4 anos, é injusto comparar. Tu recupera na sexta colocação com um terço da competição, vai, classifica… É outra situação. Agora é ver mais atletas, ver aspectos táticos, claro que é diferente. É igual comparar gerações. O momento de cada um é importante. Agora, sim, por todo esse processo de trabalho, muito mais em paz, confiante, sim, por esses quatro anos. Isso quer dizer que vai ganhar? Não estou dizendo. Mas chega mais forte, estruturado, com possibilidades maiores. Até humanamente mais introsado. Chega mais forte, mais firme, consistente para o Mundial”.