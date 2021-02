Copa Verde: Brasiliense vence Atlético-GO no jogo de ida das quartas

Jacaré faz 2 a 1 e depende de um empate na volta para se classificar 22:44:00 O Brasiliense venceu o Atlético Goianiense por 2 a 1 no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, na partida de ida das quartas de final da Copa Verde. Com o resultado, o Jacaré pode até mesmo empatar para seguir adiante na competição regional. O primeiro gol foi marcado por Maicon Assis para o Brasiliense. Aliás, um belo gol. Aos 27 da etapa inicial, ele pegou de primeira e mandou no canto direito do goleiro Gabriel Bernard. O segundo gol da noite foi marcado por Gilvan de cabeça para empatar a partida para o Atlético Goianiense aos 14 da etapa final. E, quando parecia que o jogo acabaria empatado, o Jacaré fez o segundo. Aos 43 minutos da etapa final, Tobinha aproveitou a indefinição na área do Atlético e foi mais rápido do que o goleiro Gabriel Bernard para fechar o placar.

Além dos gols, o jogo foi recheado de bons lances. No primeiro tempo, aos 11, o Brasiliense balançou a rede com um gol de cabeça de Keynan. Mas o lance foi invalidado por impedimento. Aos 13, teve resposta do Atlético com um chute forte de Ronald. A bola passou raspando a trave. Aos 15, o Brasiliense ameaçou outra vez. Maicon de Assis cabeceou com perigo depois do escanteio. Quatro minutos depois Ronald se esticou todo para tentar finalizar o cruzamento de Pereira, mas não alcançou a bola. Na etapa final, aos 16, Kevin perdeu uma chance incrível de cabeça para virar a partida para o Dragão de Goiânia.

A partida de volta das quartas de final será no domingo (7), às 15h30, na Boca do Jacaré, no Distrito Federal. Quem se classificar nesse confronto pega aquele que passar do duelo entre Vila Nova-GO e Cuiabá-MT.

Fazendo a primeira participação na Copa Verde, o Atlético-GO entrou direto nas oitavas de final. A classificação para pegar o Brasiliense veio com vitória de 5 a 1 sobre o Sinop. Enquanto isso, o Brasiliense já passou pelo Vitória-ES, por 4 a 0, e pelo Luverdense, por 2 a 1.

