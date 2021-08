Coren-SP empossa Comissão de Ética de Enfermagem de Guarulhos

Ads

Eleita em maio passado, a Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) da Atenção Primária da Secretaria da Saúde de Guarulhos foi empossada oficialmente nesta semana pelo Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo). A cerimônia de posse ocorreu no Adamastor Centro e contou com a presença do titular da pasta em Guarulhos, o médico Ricardo Rui.

Composta por 11 membros eleitos pelos seus pares, sendo seis enfermeiros e cinco técnicos ou auxiliares de enfermagem, a comissão terá mandato de três anos. Na prática, a CEE será a representante do Coren-SP dentro da Secretaria da Saúde com a atribuição de divulgar e zelar pelo cumprimento da legislação de enfermagem vigente, bem como identificar ocorrências éticas e disciplinares no estabelecimento onde atua.

A comissão também poderá receber denúncias de profissionais de enfermagem, usuários, clientes e membros da comunidade relativas ao exercício profissional de enfermagem, propor ações preventivas e educativas sobre questões éticas e disciplinares em conjunto com o enfermeiro responsável técnico, além de participar das atividades educativas do Coren-SP, atendendo às solicitações de reuniões e convocações inerentes às atribuições da CEE.

Compõem a CEE os enfermeiros: 1º Danielle Ferreira da Silva, 2º Vivian da Silva Kirihata, 3º Selma Martins Rodrigues, 4º Jaqueline Melo Torres, 5º Jefferson Alves Correia Lima e 6º Marly da Conceição Pedro; bem como os auxiliares e técnicos de enfermagem 1º Neide Paiva Souza, 2º José Francisco de Macedo, 3º Elizangela Marina Paulino, 4º Mauricio Diogo de Melo e 5º Roberta da Rocha Lima. Esta é a primeira Comissão de Ética de Enfermagem que abrange os mais de 90 serviços de saúde da Atenção Primária e Especialidades de Guarulhos, cujo mandato termina em 2024.

