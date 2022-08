Corinthians estuda aumentar capacidade da Arena

Ads

Contando sempre com o apoio da fiel torcida na Neo Química Arena, o Corinthians tem registrado o ano de 2022 como o recorde de média de público da história do novo estádio desde a sua inauguração, no ano de 2014. Até o momento, foram 26 partidas disputadas como mandante no ano, com 962.381 pagantes totais, tendo a média de 37.015 torcedores presentes por partida.

Com capacidade máxima de 48 mil pessoas nas arquibancadas da Arena, o maior público registrado foi o da grande final do Campeonato Paulista do ano de 2019, quando 46.903 torcedores estiveram na casa do Corinthians.

O clube começa a pensar em meios para que a capacidade da Neo Química Arena seja ampliada, seja com a remoção de cadeiras em alguns setores ou até mesmo com a expansão de alguns locais. Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, explicou o que a diretoria pensa: “Existe, sim, essa intenção, até para que a gente tenha ingressos mais populares, de aumentar 20 mil ou 15 mil lugares, aumentar as arquibancadas atrás dos gols. Mas é um negócio que precisa de um estudo financeiro, a gente precisa avaliar bastante. A nossa média de público nos últimos anos foi de 32 mil aproximadamente e agora, nesse ano, a gente está com uma média de público maior. Pensando nesse ano especificamente, já valeria a pena. Mas aumenta muito o custo de manutenção, existem contas que mostram que, ao ampliar de 48 mil lugares para 60 mil, o custo fica muito maior, não é proporcional, ele aumenta demais”.

Líder em sócios-torcedores no Brasil, o Corinthians conta com cerca de 154 mil torcedores associados no programa Fiel Torcedor.

