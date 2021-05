Rede Gazeta News Guarulhos

Ensinamentos da Bíblia, 1 Coríntios, capítulos 1 e 2 – Apóstolo Paulo fala sobre o contraste da sabedoria humana com a sabedoria de Deus; As verdades espirituais estão além do discernimento humano: “As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.”

