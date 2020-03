//Coronavírus: Ações em Guarulhos

Rede Gazeta News Guarulhos

Desde a divulgação dos casos de coronavírus na China, a Prefeitura de Guarulhos tem participado de reuniões com o Ministério da Saúde, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, principal porta de entrada do vírus no município, para tratar das ações de combate à transmissão do vírus na cidade.

Na última sexta-feira (13) o prefeito Guti anunciou a criação do Comitê Municipal de Gestão sobre o coronavírus, onde diariamente serão discutidas, entre diversas pastas, as mudanças de cenário e a organização da assistência, bem como as orientações para a população. A Prefeitura passou a emitir boletins atualizados a fim de tornar transparente a real situação no município.

ACOMPANHE AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS

19/03/2020: Prefeitura fixa 10 medidas contra o coronavírus para táxis e aplicativos

18/03/2020: Coronavírus em Guarulhos: Casos suspeitos sobem 50% em um dia

18/03/2020: Unidades do Ciet agendam o atendimento do seguro-desemprego somente por e-mail ou telefone

18/03/2020 Prefeitura intensifica limpeza dos terminais e ônibus de Guarulhos

18/03/2020 Atendimento ao microempreendedor é suspenso na SDCETI a partir de quinta-feira

18/03/2020 Prefeitura de Guarulhos adota medidas para conter o surto do coronavírus no transporte público

17/03/2020: Número de casos confirmados do coronavírus em Guarulhos sobe para três

17/03/2020: Prefeitura suspende atividades esportivas, fecha ginásios e estádios por tempo indeterminado

17/03/2020: Procon cria Central de Reclamação para Idosos e pede para consumidores não saírem de casa

17/03/2020: Prefeitura orienta que população utilize serviços online da Rede Fácil

17/03/2020: Restaurantes Populares irão oferecer refeições para consumo imediato fora das unidades

17/03/2020: Prefeitura fecha Zoológico de Guarulhos para ajudar no combate ao coronavírus

16/03/2020: Prefeitura de Guarulhos divulga lista de eventos e serviços cancelados e suspensos

16/03/2020: Prefeitura cancela agenda de eventos do programa Lixo Zero Guarulhos até abril

16/03/2020: Cancelado mutirão do CadÚnico/Bolsa Família no CEU Presidente Dutra

16/03/2020: Guarulhos confirma dois primeiros casos de coronavírus em moradores do município

15/03/2020: Guarulhos decreta emergência em razão do coronavírus e suspende aulas a partir do dia 23; merenda escolar está mantida

14/03/2020: Prefeitura suspende atividades coletivas nos CEUs a partir deste domingo

13/03/2020: Prefeitura suspende eventos públicos em Guarulhos até o final de março

31/01/2020: Prefeitura se reúne com Gru Airport, Anvisa e PF para ajudar no combate ao coronavírus

30/01/2020:Guarulhos intensifica vigilância para casos suspeitos de coronavírus

29/01/2020: Porta de entrada do Brasil, Guarulhos participa de ações de combate ao coronavírus no país

O QUE É O CORONAVÍRUS:

Os coronavírus fazem parte de uma família viral, conhecidos desde meados de 1960, que causam infecções respiratórias. Em 31/12/19, após casos registrados na China, foi descoberto o novo agente do vírus, que produz a doença classificada como COVID-19.

SINTOMAS:

– Febre

-Tosse

– Dificuldades para respirar

TRANSMISSÃO:

Embora as investigações ainda estejam em andamento, sabe-se que a transmissão costuma ocorrer de pessoa para pessoa, por contato com gotículas respiratórias contaminadas ou pelo ar.

DIAGNÓSTICO:

O diagnóstico do novo coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios.

TRATAMENTO:

Não existe tratamento específico. No caso do novo coronavírus é indicado repouso e consumo de bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas conforme caso a caso.

RECOMENDAÇÕES:

– Higienize as mãos com frequência e sempre após tossir ou espirrar

– Cubra nariz e boca com lenço de papel ao tossir ou espirrar

– Na falta de um lenço, use a parte interna do braço

– Evite ambientes fechados e aglomerações

– Mantenha os ambientes bem ventilados

– Não compartilhe objetos pessoais



