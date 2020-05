//Coronavírus e COVID-19: é a mesma coisa?

Justiça do RJ intima Ministério da Saúde a esclarecer ações no estado 17:55:22 Segundo decisão, Saúde deverá explicar leitos ociosos e omissões A juíza federal Carmen Silvia Lima de Arruda, da 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimou o Ministério da Saúde para uma série de ações relativas ao tratamento de pacientes com covid-19