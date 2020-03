Em Ohio, nos EUA, o juiz Brendan Sheehan seguiu a mesma lógica. Ele relatou à Fox News que, como alguns detentos já tem a saúde fragilizada, não demoraria muito para que o vírus se espalhasse atrás das grades. Mas o juiz fez questão de explicar que não é só abrir as portas. Explicou que “os presos podem se declarar culpados e ser libertados. Ou seja, colocados em prisão domiciliar”. Sem sistema único de saúde gratuito e com grande parcela da população sem acesso a planos suplementares, os EUA têm um grande desafio . Já há mais de 3 mil infectados no país e mais de 60 pessoas morreram.

O Irã libertou 85 mil detentos – muitos deles, prisioneiros políticos. No país, onde teve mais de 15 mil infectados e 853 mortes até terça-feira, dia 17, o vírus já havia chegado ao sistema prisional. O chefe do Judiciário iraniano, Ebrahim Raisi, explicou que a prioridade ao libertar temporariamente os prisioneiros foi dada àqueles com doenças crônicas e com o intuito de evitar mais mortes e contágio.

Uma das poucas medidas mais certeiras para conter a pandemia nas prisões veio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. Ele recomendou que presos que estão em regime aberto e semiaberto sejam transferidos para a prisão domiciliar como forma de diminuir o fluxo de pessoas nas prisões.

Outro exemplo dramático é o da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima. Este ano uma doença de pele “comeu vivo os presos” de lá. Em janeiro, eram 24 detentos com piodermite, uma doença derivada da sarna humana. Metade de fevereiro já eram quase 700 doentes de uma população carcerária de pouco mais de 2 mil presos. Lá, 15 presos se aglomeram em celas projetadas para quatro pessoas. O Ministério Público Estadual pediu a interdição do local, e o governo de Roraima seguiu negando que havia surto .

O problema de superlotação no Brasil se concentra nos presídios estaduais, como é o caso do Milton Dias Moreira, onde há quatro casos suspeitos de coronavírus. O levantamento mais atual, de 2016, feito pelo Seapen, mostrou que havia quase três presos para cada vaga: eram 2.583 internos onde caberiam 884 pessoas.

No Reino Unido, mais de 100 funcionários das prisões e 70 detentos mostraram sintomas de coronavírus e aguardam confirmação – numa situação classificada como “sem precedentes“. Eles estão isolados e, de acordo com o secretário geral do Sindicato de Trabalhadores do Sistema Prisional, a POA, Steve Gillan, os presos podem ser libertados mais cedo se o coronavírus se espalhar ainda mais. A medida também serve para evitar tumultos nas prisões do Reino Unido, como aconteceu na Itália – onde a situação é tão grave que pessoas com mais de 80 anos serão deixadas para morrer.

O país europeu, que vem batendo recorde de mortes por coronavírus a cada dia desde que o surto começou, em meados de fevereiro, registrou seis mortes em presídios. Os detentos se revoltaram contra medidas restritivas – mal comunicadas – para o sistema prisional. Houve rebeliões e protestos por dois dias em 27 presídios espalhados pelo país.

No Chile, o presidente Sebastián Piñera anunciou um projeto de lei para substituir a pena de privação de liberdade por prisão domiciliar para todos os maiores de 75 anos e para quem tenha entre 65 e 74 e falte menos de um ano para o final da pena.

Aqui no Brasil, diante da inoperância do Ministério da Justiça em tomar medidas mais drásticas, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa enviou pedido ao STF cobrando ações para reduzir a população carcerária brasileira para evitar que o vírus se espalhe rapidamente. Entre os pedidos, está o de prisão domiciliar para gestantes, presos soropositivos para HIV ou aqueles sofram de doenças respiratórias e a liberdade condicional a detentos que tenham 60 anos ou mais.

Você pode não ver, mas os muros das prisões são permeáveis. O que acontece lá dentro pode impactar aqui fora. A sociedade é uma só – queira você ou não. Vamos aprender isso da pior forma possível se não olharmos para a grave situação dos presídios agora e continuarmos mandando presos com suspeita de coronavírus de volta a cadeias superlotadas.