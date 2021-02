Coronavirus | Vacina russa Sputnik V 91,6% eficaz: estudo Lancet

A vacina russa Sputnik V é 91,6% eficaz contra o sintomático Covid-19, de acordo com resultados publicados no The Lancet na terça-feira, que especialistas independentes disseram ter dissipado as preocupações com a transparência sobre o jab, que Moscou já está lançando.

O Sputnik V – batizado em homenagem ao satélite da era soviética – foi aprovado na Rússia meses antes da publicação dos resultados de seus testes clínicos em estágio final, o que gerou ceticismo por parte dos especialistas.

Mas a nova análise de dados de 20.000 participantes em ensaios de Fase 3 sugere que a vacinação de duas doses oferece mais de 90% de eficácia contra COVID-19 sintomático.

“O desenvolvimento da vacina Sputnik V foi criticado pela pressa imprópria, pelo corte de cantos e pela ausência de transparência”, disse um comentário independente no Lancet de Ian Jones, da University of Reading e Polly Roy, da London School of Hygiene and Tropical Medicine .

“Mas o resultado relatado aqui é claro e o princípio científico da vacinação é demonstrado, o que significa que outra vacina pode agora se juntar à luta para reduzir a incidência de COVID-19.”

Os resultados sugerem que o Sputnik V está entre as vacinas de melhor desempenho, junto com os jabs da Pfizer / BioNTech e Moderna, que também relataram eficácia superior a 90%.

Antecipando os resultados dos testes de fase 3, a Rússia já lançou uma campanha de vacinação em massa para cidadãos de 18 anos ou mais.

Vários países ao redor do mundo já registraram o Sputnik V, de acordo com o Fundo Russo de Investimento Direto que ajudou a desenvolver a vacina, incluindo Bielo-Rússia, Venezuela, Bolívia e Argélia.

Em janeiro, a chanceler Angela Merkel disse que a Alemanha ofereceu apoio à Rússia no desenvolvimento do Sputnik V por Moscou, depois que autoridades russas disseram que haviam solicitado o registro na União Europeia.

‘Resposta global’

O estudo envolveu dar 14.964 participantes no grupo da vacina e 4.902 no grupo do placebo duas injecções com 21 dias de intervalo.

Os participantes foram testados para COVID-19 no momento da inscrição no estudo, novamente quando receberam a segunda dose e, depois disso, se relataram sintomas.

A partir da segunda dose, foram confirmados 16 casos de COVID-19 sintomático no grupo da vacina e 62 casos foram notificados no grupo do placebo, apresentando uma eficácia equivalente a 91,6%.

Os autores disseram, no entanto, que a eficácia foi calculada apenas em casos sintomáticos e disseram que mais pesquisas seriam necessárias para avaliar como isso afeta a doença assintomática.

Eles acrescentaram que o período de acompanhamento foi em torno de 48 dias a partir da primeira dose, portanto, o período total de proteção ainda é desconhecido. O teste está em andamento e planeja recrutar um total de 40.000 pessoas.

O Sputnik V usa duas cepas desarmadas diferentes do adenovírus, um vírus que causa o resfriado comum, como vetores para administrar a dose da vacina.

Os desenvolvedores disseram que o uso de um vetor de adenovírus diferente para a vacinação de reforço minimiza o risco de o sistema imunológico desenvolver resistência ao vetor inicial, por isso pode ajudar a criar uma resposta mais poderosa.

Alexander Edwards, professor associado de tecnologia biomédica da University of Reading, disse que o teste pode ajudar a fornecer evidências para essa teoria da resposta imunológica.

“Pandemia significa ‘tudo’ – e a única maneira de resolver um problema global é com uma resposta global – compartilhando dados, ciência, tecnologia e medicamentos”, disse ele.

A vacina tem a vantagem de poder ser armazenada em temperaturas normais de geladeira, em vez das condições muito abaixo de zero exigidas para algumas outras vacinas.