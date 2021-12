“Corso”, novo livro de Danilo Beyruth, será distribuído gratuitamente para instituições sociais de São Paulo

Ads

A ação, que tem o objetivo de estimular a criatividade através da leitura, acontece em janeiro de 2022 entre jovens da periferia

A Filmland – produtora brasileira de cinema – realiza sua segunda ação de doação de livros para jovens de instituições sociais da periferia da cidade de São Paulo, por meio do Pro-Mac – Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais e Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Desta vez, a ação, que tem o objetivo de estimular a criatividade através da leitura, entregará 600 exemplares do livro “Corso”, história em quadrinhos escrita e desenhada pelo quadrinista Danilo Beyruth, para as entidades Sylvio Passarelli (instituição não governamental com foco na educação para jovens) e Casa do Povo (centro cultural que revisita e reinventa as noções de cultura, comunidade e memória).

Recém apresentado pela editora Comix Zone, o livro de 232 páginas, que estará oficialmente disponível para o público em geral em janeiro de 2022, tem como mote a história de Corso, um talentoso piloto da República dos Cães, que tem um inesperado encontro com as forças da Monarquia dos Gatos e vai parar num planeta desconhecido e nada hospitaleiro, onde terá que sobreviver para retomar sua missão. O que Corso não esperava, era descobrir algo que nunca julgou ser possível.

Misturando aventura e ficção científica, Danilo Beyruth busca inspirações literárias de sua infância e usa a diversão como isca para reflexões pessoais a partir de questões comportamentais e olhares sobre o mundo trazidas pelos personagens. O leitor mais atento vai reparar na pitada política. No entanto, o autor assegura que, embora não haja como escapar dessa conotação, o caminho escolhido está diretamente ligado aos animais. “Cães são animais de matilha, com organização hierárquica. Gatos são mais pomposos e solenes”, comenta o quadrinista, em sua primeira experiência com o antropomorfismo. A edição de ‘Corso” tem acabamento de luxo, com capa dura, verniz localizado e impressão em papel off-set de alta gramatura.

Para Tubaldini Shelling, produtora da Filmland Internacional, o projeto de distribuir os livros junto às entidades que atuam com jovens, visa levar conhecimento e acesso à leitura a um público com pouco acesso aos lançamentos literários de maneira geral, principalmente os conteúdos do mundo geek, mangá e quadrinhos, que são um dos preferidos pelos jovens. “A ideia é levar a estes jovens um pouco do universo HQ, para, quem sabe, se inspirarem em autores e começarem a escrever e desenhar’, diz Shelling. “É uma alegria contribuir com esse movimento num país que, infelizmente, tem baixo hábito de leitura. Mesmo, uma obra em quadrinhos pode ajudar a estimular mudanças na vida das pessoas”, completa Danilo Beyruth.

Também cartunista e ilustrador, Beyruth é publicitário, ganhador de vários prêmios HQ Mix e considerado um dos maiores nomes brasileiros dos quadrinhos na atualidade. Na bagagem, além de produções de ficção científica, carrega criações de histórias de super-heróis, HQ com foco no cangaço e na colônia japonesa de São Paulo, e histórias de terror, como ‘Love Kills”, primeiro livro distribuído pela Filmland dentro do Pro-Mac.

Por mais de dez anos, Danilo Beyruth trabalhou na DPZ Propaganda como diretor de arte, e foi sócio do consagrado estúdio Macacolândia. Desde 2007 escreve e desenha histórias em quadrinhos, sendo o criador do personagem Necronauta e autor das HQs Bando de Dois e São Jorge. Em 2012, lançou o álbum de estreia do selo Graphic MSP (selo autoral do estúdio Maurício de Sousa, que publica histórias com uma abordagem mais adulta dos personagens clássicos da Turma da Mônica), Astronauta – Magnetar.

Danilo também tem colaborado para o cinema brasileiro: sua HQ “Samurai Shirô” serviu de inspiração para a superprodução de ação produzida pela Filmland, “A Princesa da Yakuza”. Colaborou também na criação de personagens para o filme Motorrad, da produtora Filmland, selecionado para o Toronto Film Festival. Seus trabalhos em quadrinhos foram publicados na Espanha, Alemanha, França, Itália, Portugal e Argentina.

SOBRE A PRODUTORA – FILMLAND

Criada em 2001, a Filmland Internacional é uma produtora cultural de grandes produções de teatro e filmes, para o mercado nacional e internacional, que tem como produtora Tubaldini Shelling. Em seu portfólio, há diversos filmes muito bem recebidos pelo público e prestigiados em festivais. Entre eles, “O Vendedor de Sonhos”, baseado no livro de Augusto Cury e dirigido por Jayme Monjardim, que está entre as 10 maiores bilheterias nacionais em 2016, lançado pela Warner Bros – tornou-se também um dos maiores sucessos da Netflix na América Latina.

A Filmland traz também em seu currículo o longa Divórcio , com direção de Pedro Amorim e os atores Murilo Benício e Camila Morgado no elenco, também lançado pela Warner Bros. O filme ficou entre as 10 maiores bilheterias nacionais e foi vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na categoria comédia, pela Academia Brasileira de Cinema.

A produtora já teve 4 filmes no top#10 da bilheteria nacional e dois filmes que foram sucesso de vendas internacionais. Entre suas produções mais ousadas está “Motorrad”, um thriller que foi sensação no festival de Toronto (TIFF 2017). Recentemente, concluiu a superprodução “Princesa da Yakuza”, um filme de ação dirigido por Vicente Amorim, com Jonathan Rhys Meyers no elenco, que terá lançamento mundial em 2021.

Atualmente a Filmland está desenvolvendo vários filmes de gênero, que vão da fantasia à aventura.