2 Novembro 2020, 16:10por Antena 1

Foto: Lusa

António Costa foi a Belém propor a Marcelo Rebelo de sousa que decrete o estado de emergência no país.O primeiro-ministro quer evitar dúvidas jurídicas sobre as medidas restritivas que decidir tomar para conter a pandemia.

A opinião do Governo foi levada ao Presidente da República, no dia em que o país tem as bandeiras a meia haste em luto pelos mortos por Covid-19.

Reportagem de Natália Carvalho.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook