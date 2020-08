Covid-19. A situação ao minuto do novo coronavírus no país e no mundo

08:57:54

12h47 – Há mais três casos de covid-19 em Arouca.

São agora 131 casos positivos.

12h45 – Atividade turística mantém tendência de recuperação em julho



De acordo com a estimativa rápida da atividade turística, publicada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em julho de 2020, o setor do alojamento turístico deverá ter registado 1 milhão de hóspedes e 2,6 milhões de dormidas, o que corresponde a variações homólogas negativas de 64,0% e 68,0%, respetivamente, depois de em junho as descidas terem sido de 82,0% e 85,2%, pela mesma ordem.

Segundo o INE, a recuperação deve-se sobretudo aos residentes, cujas dormidas atingiram 1,7 milhões e representaram 65,5% do total (diminuição de 31,3%, depois de uma descida de 59,7% em junho, face ao mesmo período de 2019).





12h38 – Macau com novas regras de entrada, estrangeiros continuam excluídos



Macau tem desde hoje novas regras para a entrada nas fronteiras em função da proveniência, continuando os estrangeiros que não tenham residência na antiga colónia portuguesa banidos do território.

Segundo informação publicada hoje no `site` oficial do Governo, os chineses residentes na China continental ficam dispensados de quarentena, devendo, no entanto, apresentar um certificado negativo do teste de ácido nucleico, realizado nos sete dias anteriores.





12h25 – Sobe para 42 número de casos positivos no Louletano

São quatro novos casos conhecidos nas últimas horas. São familiares dos jogadores e equipa técnica.

12h12 – Taxa de desemprego sobe em junho para os 7,3%



A taxa de desemprego aumentou em junho para 7,3%, mais 1,4 pontos do que em maio e mais 0,7 pontos que no mesmo mês de 2019, segundo dados hoje anunciados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estimativas mensais do desemprego, hoje divulgadas, os dados provisórios apontam ainda para que a taxa de desemprego (segundo o conceito da Organização Internacional de Trabalho) tenha continuado a subir em julho para os 8,1%, mais 0,8 pontos percentuais que no mês precedente e mais 1,6 pontos percentuais do que há um ano.

O INE refere também que segundo resultados finais de junho, a população empregada subiu 0,3% relativamente ao mês anterior e caiu 3,4% em relação ao mesmo mês de 2019.

11h56 – INE confirma queda do PIB no 2.º trimestre nos 16,3% homólogos e 13,9% em cadeia

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou que a queda do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre foi de 16,3% em termos homólogos e de 13,9% em cadeia, de acordo com as Contas Nacionais Trimestrais hoje divulgadas.

“No 2.º trimestre de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) registou uma taxa de variação homóloga de -16,3% em volume, após a redução de 2,3% no trimestre anterior. A forte contração da atividade económica refletiu o impacto da pandemia covid-19 que se fez sentir de forma mais intensa nos primeiros dois meses do segundo trimestre”, pode ler-se nas Contas Nacionais Trimestrais hoje divulgadas.

Já face ao primeiro trimestre do ano, a diminuição de 13,9% é explicada “principalmente pelo contributo negativo (-10,7 pontos percentuais) da procura interna, verificando-se igualmente um maior contributo negativo da procura externa líquida (-3,1 pontos percentuais)”.





11h50 – “Vamos esperar para ver o teor das regras”

Em declarações aos jornalistas, o Presidente da República diz ter sido informado pelo Governo de que a DGS vai divulgar o parecer e normas em relação à Festa do Avante, o que vai ao encontro do que foi dito pelo primeiro-ministro. Marcelo Rebelo de Sousa não se alongou nos comentários e considerou que devemos esperar para conhecer o teor das regras. Reproduzir

11h47 – Costa diz que a DGS vai divulgar normas para Festa do Avante

O primeiro-ministro António Costa afirmou que a Direção-Geral da Saúde vai divulgar esta segunda-feira as normas que impôs para a realização da Festa do Avante.

11h27 – União Europeia contribui com 400 milhões de euros para financiamento global de vacina

A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira a sua adesão à COVAX, uma iniciativa global que pretende tornar equitativo o acesso a uma vacina para a Covid-19.

Gerida pela Aliança para as Vacinas (GAVI), pela Coligação para a Inovação na Preparação para Epidemias (CEPI) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), esta iniciativa tem por objetivo acelerar o desenvolvimento e o fabrico de vacinas contra a covid-19 e garantir um acesso justo e equitativo para todos os países do mundo.



A COVAX está neste momento a trabalhar com produtores de vacinas e governos para garantir acesso global e equitativo a uma vacina que se mostre segura e possa ser licenciada e aprovada, tendo no seu portefólio nove candidatas a vacina e em avaliação outras nove.



11h00 – África com 159 mortos nas últimas 24 horas

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, foram registadas mais 159 mortes e 8.160 nos 55 membros da organização. Foram ainda dados como recuperados 6.681 doentes.

No total, África totaliza 29.589 vítimas mortais e 1.245.230 infeções. Houve ainda registo de 975.643 casos recuperados.

10h35 – PCP reage a críticas sobre a festa do Avante

O PCP reagiu esta segunda-feira às críticas sobre a realização da Festa do Avante, considerando que se trata de um “pretexto” para uma “gigantesca operação reacionária”. O partido sublinha que se têm realizado “dezenas de festivais e espetáculos”, ao ar livre e em espaços fechados.

Garante que a festa do Avante está a ser preparada “com a garantia de medidas de prevenção e proteção sanitária”.

“Tem-se assistido a uma acção orquestrada e articulada a vários níveis, e que envolve transformar as estruturas administrativas sanitárias, a quem cabe pronunciar-se sobre questões de saúde, em entidades que introduzam discriminações”, salienta o partido.

O PCP diz mesmo que o parecer da DGS sobre a Festa do Avante tem graus de exigência “maiores relativamente à Festa do que tem estabelecido para outras iniciativas”, desde logo nas “feiras do livro” a decorrer em Lisboa e no Porto, referem na nota enviada às redações.

9h23 – Austrália. Estado de Victoria pondera desconfinamento

O estado australiano de Victoria registou 41 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Apesar de este ser o valor mais alto de óbitos desde o início da pandemia, o responsável do Governo de Victoria, Daniel Andrews, precisou que 33 das mortes declaradas hoje ocorreram em dias anteriores. O número de novas infeções, 73, é no entanto o mais baixo desde 30 de junho, quando foram diagnosticados 67 casos, a maioria em Melbourne, principal foco da segunda vaga de contaminações. Nesta altura as autoridades locais estão a ponderar o levantamento da quarentena, em vigor desde 8 de julho. David Andrews indicou hoje que anunciará em 6 de setembro um plano para levantar o confinamento de forma faseada.



8h26 – Brasil com 366 mortos e 16.158 infetados

O Brasil registou 366 mortos e 16.158 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Inicialmente, o Ministério da Saúde tinha confirmado 566 mortes, mas acabou por retificar o balanço diário, horas depois.

No total, o país totaliza 120.828 vítimas mortais e 3.862.311 casos de infeção, sendo a segunda nação do mundo com mais casos, apenas atrás dos EUA.

Do total de infetados, 3.031.559 pacientes já recuperaram.



7h30 – Índia volta a ultrapassar 78 mil casos diários de Covid-19

A Índia voltou a ultrapassar os 78 mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, depois de um dia antes ter batido o recorde mundial de novas infeções num só dia, com 78.761 contágios.

Nas últimas 24 horas, o país registou 78.512 novos casos, anunciou o Ministério da Saúde, ligeiramente abaixo do balanço do dia anterior.

As autoridades de saúde contabilizaram mais 948 mortes provocadas pelo novo coronavírus, elevando o total desde o início da pandemia para 64.469.

A Índia acumula agora 3,6 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia e é o país com a mais rápida propagação da doença no mundo, ultrapassando as 75 mil novas infeções diárias há cinco dias consecutivos.

DGS não revelou o parecer técnico sobe a Festa do Avante

O documento foi entregue este domingo ao PCP, mas a Direção Geral de Saúde não divulga o conteúdo do parecer.

Alega que está fazer o que com outros pareceres e que cabe à organização do evento fazer essa divulgação.

As autoridades de saúde limitam-se a dizer que o parecer entregue condensa toda a informação relativa às normas que é preciso acautelar num evento com múltiplos espaços, nos quais é preciso salvaguardar a saúde de todos e reduzir os riscos.

Rui Rio exige divulgação do parecer técnico

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou “ridículo e inaceitável” que a Direção-Geral da Saúde (DGS) não divulgue o parecer técnico sobre a realização da Festa do Avante!, exigindo que o Governo socialista o faça.

“Ridículo e inaceitável!”, escreveu no domingo Rui Rio, na plataforma social Twitter, horas depois de a DGS ter anunciado a entrega da versão final do parecer técnico sobre a Festa do Avante! ao PCP, remetendo a divulgação do seu conteúdo para o partido, “se assim o entender”.

“A insensata DGS está pura e simplesmente a gozar com todos nós. Em democracia, pior era impossível”, criticou o líder do PSD, defendendo que “impõe-se, agora, que o Governo, que tutela este serviço, faça a divulgação do documento”.

“Para todos percebermos o que é que a DGS está a querer esconder”, sustentou Rui Rio.

02:43

O Presidente já antes tinha deixado críticas ao facto de o documento não ser ainda conhecido.

Dezenas de restaurantes na zona da Festa do Avante já anunciaram que não iam abrir portas no fim de semana do evento.

00:24

Mais 320 casos em 24 horas

O último boletim epidemiológico regista a morte de mais uma pessoa e 320 novos casos.

A região Norte concentra o maior número de casos.

Estão internadas 341 pessoas, mais 17 do que nas 24 horas anteriores. Há 41 pessoas nos cuidados Intensivos, mais uma do que no anterior balanço.

Em Vila Verde há 62 infetados. Estão a ser testadas mais de 50 pessoas por dia e dois restaurantes já foram encerrados.

Depois de dois meses sem qualquer caso em Vila Verde, acredita-se que a origem deste surto esteja numa pessoa que terá vindo do estrangeiro.

No clube Louletano há 38 casos positivos. São mais três casos, todos familiares de um elemento da equipa técnica do clube do Algarve. Os atletas estão a recuperar em casa. A maioria dos infetados são jovens.

A pandemia da covid-19 já provocou pelo menos 843 mil mortos e infetou mais de 25 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.