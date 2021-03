Covid-19: Anvisa dá registro definitivo à vacina de Oxford

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o registro definitivo para dois fármacos utilizados no combate à Covid-19. São eles: a vacina de Oxford, já usada em caráter emergencial e o medicamento Remdesivir, da biofarmacêutica americana Gilead Sciences.

Fonte: Veja

© Tânia Rêgo/Agência Brasil/Reprodução vacina_de_oxford_astrazeneca_2701214157_1

O antiviral também contou com autorização por parte da Food And Drug Administration (FDA), a agência reguladora de saúde nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, terá em bula que é um medicamento aprovado para o tratamento da Covid-19.

A vacina do consórcio AstraZeneca/Oxford terá uma etapa de produção no Brasil, na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A autorização permite que a vacina seja aplicada em pessoas acima de 18 anos.

