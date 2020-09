Covid-19. Teste da vacina de Oxford suspenso

A informação foi avançada na noite de terça-feira pelo `site` de informação especializado em saúde Stat News. Foi confirmado pela farmacêutica, num comunicado enviado à CNN.

Portugal deveria receber esta vacina até ao final do ano, como parte das 6,9 milhões de doses da vacina que chegariam ao país.

“Como parte dos testes globais controlados e randomizados em andamento da vacina de Oxford contra o coronavírus, o nosso processo de revisão padrão desencadeou uma pausa na vacinação para permitir a revisão dos dados de segurança”, indicou a companhia nesse comunicado.

A AstraZeneca frisou que se trata de “uma ação de rotina, que deve acontecer sempre que houver uma doença potencialmente inexplicada num dos ensaios, enquanto ela é investigada”, de forma a garantir que é mantida “a integridade dos ensaios”.

“Em testes de larga escala, as doenças acontecem por acaso, mas devem ser revistas de forma independente para que sejam verificadas com cuidado. Estamos a trabalhar para acelerar a revisão de um único evento para minimizar qualquer impacto potencial no cronograma do teste. Estamos comprometidos com a segurança de nossos participantes e os mais altos padrões de conduta nos nossos testes”, concluiu o comunicado.

Os estudos ficam assim suspensos enquanto a investigação decorre para averiguar se o a doença esta relacionada com o produto que está a ser testado.

Ministro britânico desvaloriza suspensão

O ministro britânico da Saúde já veio desvalorizar esta suspensão dos testes da vacina. Matt Hancock admite que esta pausa representa um desafio inesperado, mas que não vai impedir o avanço deste processo de desenvolvimento de uma vacina, que, sublinha, tem de colocar a segurança acima de tudo o resto.

A vacina estava a ser testada nos EUA, Reino Unido, Brasil e África do Sul, entre outros. Envolve milhares de pessoas.

A informação da suspensão da vacina surge no mesmo dia em que a AstraZeneca e oito outros fabricantes de medicamentos assinaram um compromisso, prometendo manter os mais altos padrões éticos e científicos no desenvolvimento das suas vacinas, e que não procurariam obter a aprovação governamental prematura para nenhuma vacina contra o novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 893.524 mortos e infetou mais de 27,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

c/Lusa