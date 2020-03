//Covid:19: Prefeito de São Bernardo do Campo é internado na UTI

Decreto dispõe sobre as medidas de enfrentamento ao coronavírus 10:42:25 agenciabrasil O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prorrogou por 15 dias as medidas de isolamento social, com determinações para evitar a contaminação pelo novo coronavírus (covid-19) no estado, que terminariam amanhã (31), com base no decreto que tinha publicado no dia 17 de