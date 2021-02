20:28:02

Guarulhos Hoje O Comandando do Policiamento de Área Metropolitana Sete (CPA-M7) e o 15º Batalhão da Polícia Militar (BPMM) realizaram na manhã desta sexta-feira a solenidade de valorização profissional, com objetivo de homenagear o “policial militar destaque dos meses de dezembro e janeiro” e a “ocorrência de destaque dos meses de dezembro e janeiro”. Na ocasião foram homenageados o ex-delegado seccional da cidade, Genésio Léo Júnior, e o novo titular, José Aparecido Sanches Severo.

Participaram da cerimônia o CEL PM Marco Antonio De Oliveira Faria, comandante do CPA-M7; TEN CEL PM Eduardo Zottino De Andrade, comandante do 44º BPM/M; TEN CEL PM Marcio Nécho Da Silva, comandante do 31º BPM/M; TEN CEL PM Joseane Monteiro Dos Santos, chefe em do CPA/M-7; TEN CEL PM Douglas Shoichi Sano, comandante do 15º BPM/M; MAJ PM Renato Akira Akamine, comandante interino do 26º BPM/M; Tiago Santana, inspetor chefe da 1ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal; além do prefeito Guti e do juiz diretor do fórum de Guarulhos, Ricardo Felicio Scaff.

Como ocorrência destaque de dezembro foram homenageados os policiais militares SD PM Kauê Rodrigues de Moraes e SD PM Deividson Neves de Araújo. No dia 09 de dezembro os policiais militares durante patrulhamento detiveram dois indivíduos, pela prática do crime de tráfico de entorpecente, no que localizaram 4 kg de cocaína, 3 kg de maconha e R$ 300em espécie.

O policial militar do mês dezembro foi o subtenente PM Edson Barbosa. Em 18 de dezembro durante patrulhamento, o Sub Ten PM Barbosa foi solicitado por várias pessoas que saíram do interior de um ônibus, noticiando que um indivíduo havia ateado fogo no coletivo com os passageiros dentro. Diante dos fatos, o policial militar passou a patrulhar com vistas ao infrator que foi localizado. Assim, foi dada voz de prisão e o criminoso conduzido ao DP.

Pela ocorrência destaque do mês de dezembro da região do CPA/M-7 foram homenageados o CB PM Aelson de Almeida Sousa e o SD PM Vagner Idalino Pinto, ambos do 44º BPM/M. No dia 14 de dezembro os policiais militares detiveram dois indivíduos na prática de roubo com a retenção da vítima, sendo que um deles chegou a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais militares que conseguiram prender os dois criminosos e salvaram a vítima e sua filha.

Já o policial militar do mês de dezembro da região do CPA/M-7 foi o 2º SGT PM Douglas Rodrigues Gonçalves, do 26º BPM/M. ele salvou a vida de uma mãe e seus três filhos em um incêndio. O Graduado foi até o local, quando visualizou uma senhora juntamente com seus três filhos no telhado. Vendo a situação em que a família se encontrava, ele decidiu entrar no imóvel, onde conseguiu apagar o fogo e retirar a família.

Pela ocorrência de destaque de janeiro do 15º BPMM foram homenageados o CB PM Paulo Cesar de Azevedo e o SD PM Felipe William da Silva Rodrigues. Em 18 de janeiro os policiais militares foram solicitados para atender uma ocorrência de estupro, de imediato iniciaram o patrulhamento, quando avistaram um homem e uma mulher, os policiais militares efetuaram a abordagem e conseguiram deter o estuprador.

O policial militar do mês de janeiro da região do CPA/M-7 foi o CB PM Ailton Gonçalves Duarte do 15º BPM/M. Ele foi acionado por ocupantes de um veículo que estavam com o filho desfalecido. Os Pais informaram que seu filho estava engasgado. De imediato, o Cb PM Ailton verificou os sinais vitais e iniciou a manobra de Heimlich, seguido do processo de sucção da secreção, que liberou as vias aéreas e o bebê foi reanimado.

Pela ocorrência destaque de janeiro do CPA/M-7 foram o CB PM Darcio Castelucci Ponzenato do 31º BPM/M e o SD PM Caio Camargo Pinheiro do 31º BPM/M. Em 03 de janeiro, os policiais militares detiveram dois indivíduos pela prática do crime de extorsão tendo como vítima uma idosa de 78 anos, os criminosos efetuaram uma ligação e exigirão a quantia de R$ 5 mil para liberar sua filha, sendo que a vítima ligou 190, e relatou os fatos para os policiais militares que permaneceram próximos a casa e quando os criminosos foram buscar o dinheiro os policiais efetuaram a prisão.

O policial militar do mês janeiro da sede do CPA/M-7 foi a CB PM Gisele D’Alexandre Paolillo do CPAM7. Ela se destacou no mês de janeiro por prestar a assistência psicológica aos familiares do 1º Ten PM Murakami, que foi vítima de um latrocínio. E ao apoio prestado para o Cb PM Lacerda e seus familiares, policial este que foi vítima de um acidente de trânsito quando conduzia uma motocicleta da Rocam.

