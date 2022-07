Cracolândia: dispersão tem saques, quebra-quebra e confronto no centro de SP

Ads

A tensão entre usuários de drogas, moradores e comerciantes da região central de São Paulo escalou na madrugada e na manhã desta quarta-feira (6). Comércios foram saqueados e houve quebra-quebra e confronto. As ruas da Santa Ifigênia, dos Gusmões e Guaianases ​foram as mais afetadas.

A madrugada de correria resultou em uma manhã violenta nas ruas. Um grupo, que incluía vendedores que atuam na rua captando clientes para as lojas, brigou com usuários de drogas. Um homem que trabalha na região afirmou à reportagem que os dependentes subiram a rua saqueando e quebrando os estabelecimentos, quando esses vendedores reagiram com pedras, paus, socos e chutes.

Outros comerciantes ouvidos pela reportagem confirmaram o confronto.

Vídeos da confusão circulam em grupos de WhatsApp de moradores do centro. Nas imagens, é possível ver policias passando ao fundo. O próprio funcionário, que pediu para não se identificar, diz que pegou um pedaço de madeira para se defender caso seu local de trabalho fosse invadido.

