Cresce a procura por orgânicos durante a pandemia do Covid-19

A busca por uma alimentação saudável e equilibrada nunca este tão crescente no mundo e é sabido que um dos grandes inimigos da saúde nos dias atuais são os agrotóxicos. Eles são utilizados para controle de pragas e doenças de plantas cultivadas no setor da agricultura. O uso dessas substâncias pode ser muito prejudicial para a saúde. Entre os malefícios do uso dos agrotóxicos estão irritações na pele, problemas respiratórios, problemas neurológicos e até câncer. Por essa e várias outras questões, como a própria pandemia do Covid-19, o debate levantado em torno da busca por uma alimentação saudável e balanceada, tem ficado cada vez mais em evidência. E ao contrário do que muita gente pensa, é possível comer bem sem entrar em dietas restritivas e complicadas. Basta optar por alimentos mais variados e na quantidade correta. Uma alimentação saudável proporciona melhorias na qualidade de vida, bom funcionamento do intestino, auxilia no bom humor e fortifica o sistema imunológico.