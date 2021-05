Cresce o número de imobiliárias digitais no país

15:37:11

O mundo vem passando por transformações em todos os sentidos. A pandemia de Covid-19 fez com que o cotidiano adquirisse um novo processo de funcionamento. Toda essa imprevisibilidade dos acontecimentos atingiu diretamente a economia de diversos setores e acelerou um processo que já vinha ganhando força, a digitalização.

O mercado imobiliário é um dos campos que vem sentindo o impacto dessas mudanças. O mundo moderno está cada vez mais inserido em modelos de negócios digitais. Com a competitividade cada vez mais crescente, é preciso se adaptar a esses processos para garantir a disputa pelo lugar de mercado. Em todo ramo de negócio, a tecnologia deve ser encarada como uma aliada rumo ao crescimento. Seu uso melhora o desempenho, a eficácia e o ritmo de produção, refletindo nos processos internos, no aumento de clientes e na receita.

Entre os maiores problemas enfrentados por imobiliárias e inquilinos, estão as burocracias dos contratos de aluguel e as divergências durante todo o curso da contratação. As pessoas estão em busca de meios mais simples e ágeis. As imobiliárias digitais surgiram então como uma resposta às mudanças nos hábitos de consumo do mercado imobiliário. Em contrapartida ao sistema tradicional, na imobiliária digital, o cliente pode encontrar o imóvel que melhor atende sua necessidade de forma mais livre e prática, realizar vistorias sem transtornos e ainda ficar livre de fiadores.

Com a diminuição das burocracias na contratação e a otimização do tempo, a locação digital se mostra então uma excelente saída para o aumento da agilidade de contratos fechados e da lucratividade para locadores e inquilinos. E os corretores também saem ganhando neste modelo. A interação com o cliente é muito maior, tanto na facilidade de oferta de novas propostas, quanto na resolução de pendências dos consumidores.