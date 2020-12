O caso ocorreu nesta segunda-feira, 30, e o boletim de ocorrência foi feito na 8ª Delegacia de Polícia do município

Por Redação

Criminosos enviam bolo recheado com drogas a detentos do Marrey

Agentes de segurança da Penitenciária II “Desembargador Adriano Marrey” de Guarulhos encontraram nove pedaços de papel escondidos no interior de um bolo. O material possui características da droga sintética K4 e teria sido enviado via correio pela mãe do preso.

O caso ocorreu nesta segunda-feira, 30, e o boletim de ocorrência foi feito na 8ª Delegacia de Polícia do município.

