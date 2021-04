Cristãos de Mianmar estão escondidos na floresta desde golpe militar

00:00:08

Myanmar continua em conflito, com o golpe militar recente a perseguição que já existia contra os cristãos aumentaram, fazendo com que eles fugissem para a floresta em busca de abrigo.

Pouco se sabe sobre o atual estado dos cidadãos no país depois que desligaram a internet, só é possível saber sobre os acontecimentos com os cristãos por causa dos parceiros do Portas Abertas no país.

O pastor Chit*, percebeu no início do golpe em fevereiro, ele e sua pequena igreja estariam em perigo, os militares detiveram a liderança política do país e começaram a invadir igrejas, escritórios cafés, prédios residenciais, caçando manifestantes e atirando neles.

Logo o pastor e mais 18 famílias da igreja moveram-se para a selva para assegurar as suas vidas, eles cavaram um buraco no chão e ficam lá a maior parte do tempo, eles procuram raízes e folhas para sobreviver, pois os preços dos alimentos dobraram e eles não têm condições.

Outros pastores lutam contra o golpe

Uma pastora do centro de Mianmar Myra*, se juntou com os manifestantes nas ruas para protestar contra o golpe, ela disse a um parceiro da Portas Abertas que decidiu lutar enquanto outros pastores escolheram ficar na igreja orando e jejuando. “Eu só quero o melhor para o nosso país”, disse ela.

Mas ela teve que parar, começou a ficar muito perigoso, os militares invadiram sua igreja, agora ela se reúne com alguns de seus membros para orar e estudar a Bíblia.

Do mesmo modo, o pastor Joshua*, participou dos protestos em apoio à democracia, porém com a situação econômica piorando ele começou a distribuir pacotes de alimentos para os cidadãos que necessitavam de ajuda.

Zaw*, outro pastor também doou 77 libras de arroz para os pobres da região onde localiza a sua igreja e também incentiva outros pastores das áreas rurais remotas através de telefonemas, segundo o Christian Today.

Inúmeros pastores tem se movendo para fornecer não só o evangelho de Cristo, mas também apoio aos necessitados durante um momento tão crítico. Ore por nossos irmãos em Mianmar!