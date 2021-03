Cristiano, da dupla com Zé Neto, é internado com Covid-19

Rede Gazeta News Guarulhos

Foi divulgado nesta quarta-feira, 24, que Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi internado com Covid-19 em um hospital em Rio Preto, interior de São Paulo, após sofrer com complicações da doença. A assessoria de imprensa dos artistas confirmaram a informação e disseram que ele testou positivo há alguns dias.

Em comunicado oficial, a assessoria disse: “Informamos que por orientação médica, na manhã dessa quarta-feira, o cantor Cristiano, dupla com Zé Neto, foi internado no Hospital de Base, localizado em São José do Rio Preto/SP, por precaução em decorrência a algumas complicações da Covid-19. O sertanejo, que há alguns dias testou positivo para o vírus, apresentou oscilação em sua saturação e por esse motivo os médicos decidiram interná-lo para monitorar e evitar algum tipo de agravamento em seu estado de saúde. Cristiano está bem e agradece a todos pelo carinho e orações”.

Cristiano tinha avisado na última semana que ele, a mulher e os dois filhos testaram positivo para a Covid-19. “A Covid-19 chegou na minha família, infelizmente. Nós tememos muito por esse momento, achamos que não iria chegar, mas começa a se tornar um pouco inevitável esse vírus, e às vezes a gente esquece de levar ele tão a sério quanto deveria levar. A coisa está muito feia”, disse.

Ainda na semana passada, Cristiano publicou um vídeo falando sobre a importância de se preocupar com a Covid-19 e também das incertezas que teve quando a esposa estava internada. “Foram dias de angústia, de incerteza, tentando amenizar a situação, muitos me perguntando ‘cade a Paula’ e hoje eu digo, a Paula teve alta, ficou internada por vários dias, precisou de oxigênio, mas já esta de volta ao nosso lar, venceu a covid-19, pq Jesus nos deu essa vitoria!”, disse agradecendo muito.

No recado, ele enfatiza o fato de que a sociedade precisar levar a sério a doença. “Vivemos dias difíceis, acompanhei a luta e exaustão das equipes medicas e enfermeiros. Devemos levar a Covid mais a serio, digo isso por mim, por nós, aos meus amigos, aos meus seguidores ‘SE CUIDEM’”, escreveu na postagem.

