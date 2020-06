1Cuidado no carro com a Pandemia

Rede Gazeta News Guarulhos

Com a pandemia do Covid(19), varias cidades brasileiras estão tomando medidas para restringir a aglomeração de pessoas.

Thatyane Augusto 06:16:46

Cidadãos são recomendados a não sair de casa, enquanto lojas e restaurantes são proibidos de receber o público. Nessa hora, surge a dúvida: se necessário, é seguro se locomover de carro?

A Gazeta News irá dar algumas dicas de cuidados acompanhe mais a abaixo:

No carro só vai o motorista sozinho

Em primeiro lugar, se você realmente tiver que sair de casa, prefira ir sozinho no carro. Isso evita a proximidade física com outras pessoas, e o possível contágio entre elas. Lembrando que uma pessoa pode estar infectada, mas não ter demonstrado sintomas ainda.

Manter as janelas abertas assim evita a contaminação

Prefira manter as janelas do carro abertas, ao invés de usar o ar-condicionado. Um ambiente bem ventilado diminui as chances de contágio pelo novo coronavírus, assim como outras doenças.

Evite usar o veiculo só nas emergências

Não utilize o veiculo para passear pelas ruas. Mesmo parecendo seguro dentro, lembre-se de que terá que entrar com contato com ao menos um portão ou elevador até chegar nele.

Especialmente no caso de prédios, pode ser uma boa ideia evitar as áreas comuns.

Higienize sempre o veículo

É importante manter seu carro limpo, mesmo que apenas você o utilize. O novo coronavírus pode se manter vivo fora do corpo humano por até três dias.

Por isso, uma superfície pode estar contaminada e, através do toque, entrar no corpo. Nós ensinamos a fazer essa limpeza.

Evite uso de aplicativos

Evite o uso do transporte por aplicativos, como o Uber e também táxis. O motorista pode estar contaminado, ou você pode contaminá-lo também, mesmo sem saber.

Além disso, o carro também pode estar carregando o novo coronavírus, deixado nele por outros passageiros.

