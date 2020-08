Rede Gazeta News Guarulhos

Guarulhos registrou nesta sexta-feira (14) mais uma melhora importante no desempenho dos indicadores da Covid-19. Enquanto o índice de cura teve novo aumento, atingindo 90,7%, a letalidade da doença caiu para 6,3%. Por conta disso, a cidade, que até agora registra 17.854 casos confirmados do novo coronavírus, ultrapassou a soma de 16 mil pessoas recuperadas da doença. Cura da Covid-19 sobe para 90,7% em Guarulhos e letalidade cai para 6,3%

Planos de saúde vão cobrir exames para detecção do novo coronavírusNo que se refere aos óbitos, a diferença em relação aos números do Boletim Epidemiológico divulgado no dia anterior é de apenas um. Trata-se de um homem na faixa etária de 70 a 79 anos que faleceu neste mês e cujos exames apontaram como causa a Covid-19. Dessa forma, Guarulhos contabiliza até o momento 1.139 mortes pelo novo coronavírus.

Outra boa notícia é que mais 11 altas foram celebradas nesta data no Hospital de Campanha do 3C-GRU, de onde um paciente foi transferido e 44 permanecem internados, sendo 29 em enfermarias e 15 em UTIs. Em contrapartida, a taxa de ocupação de leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 aumentou de 68,9% para 72,9% nesta sexta-feira, enquanto que a de enfermaria ficou mantida em 61,7%.

Arte: Secom/PMG

