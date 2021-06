Curso gratuito sobre empreendedorismo abre inscrições no dia 14

16:08:54

A Subsecretaria de Juventude de Guarulhos, em parceria com a Faculdade Progresso, disponibilizará a partir do próximo dia 14 cem vagas para o curso Empreendedorismo: Transformando Ideias em Negócios. As inscrições podem ser realizadas até 30 de junho por pessoas de 15 a 29 anos pelo link https://forms.gle/pMbRX5qHRmx5Eer28.

O objetivo do curso é despertar a visão empreendedora do aluno por meio de conhecimento do perfil do empreendedor, aproximando-o do empreendedorismo e para que possa diferenciar uma ideia de uma oportunidade de negócio, além de demonstrar que o empreendedorismo é possível, mesmo sem grande investimento financeiro.

De acordo com o subsecretário de Juventude, César Sousa, é notório que os jovens estão cada vez mais com vontade de empreender e criar o seu próprio negócio. “Precisamos estimular isso, dar os caminhos certos, mostrar que é possível empreender mesmo com pouco investimento”, disse.

