Damares Alves está tendo caso com homem casado, diz blogueiro

O pastor Silas Malafaia, líder da ADVEC, disse que, se confirmado, o caso seria o motivo para a demissão da ministra.

A pastora e Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, foi acusada pelo blogueiro Oswaldo Eustáquio de ter um caso com o ex-assessor de parlamentares da bancada evangélica, Humberto Lúcio Lima, que também era casado.

Oswaldo que está preso após tentar fugir, quando estava sendo investigado no inquérito de atos golpistas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), disse que esse seria o motivo para o fim do casamento de Humberto.

A denúncia foi feita através de uma carta encaminhada a alguns líderes religiosos. Na carta, Eustáquio diz que a repercussão do caso amoroso teria resultado na demissão de uma filha do ex-assessor, de 20 anos, que ocupava um cargo no ministério de Damares.

O suposto caso amoroso de Damares repercutiu no meio evangélico. O pastor Silas Malafaia, conselheiro de Bolsonaro, disse que, se confirmado, o caso seria o motivo para a demissão da ministra.

