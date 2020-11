Damares renova contrato com a Sony

Ela agradeceu a todo o apoio que recebeu nos últimos 10 anos de Sony Music, e se disse desafiada ao novo formato de música digital.

O novo álbum que será lançado somente nas plataformas, se chama “Superação”.

– Um projeto lindo que tenho maior orgulho de ter gravado. Nunca imaginei que enfrentaríamos uma pandemia tão cruel e inesperada bem no lançamento. Tem sido desafiador em todos os sentidos, mas, mais uma vez, vejo Deus trabalhando e agindo em tudo, vidas tem sido tocadas e alcançadas através do mesmo. – disse a cantora.

Sobre o fim do contrato na gravadora e a renovação, ela escreveu:

– Enfim, meu contrato se encerrou na Sony Music. E durante alguns meses, viemos orando e buscando de Deus orientação, estudando propostas e focados no querer e na vontade dele pra mim. Decidi então continuar na Sony Music Gospel por mais alguns anos. (É um novo ciclo que se inicia) Maurício Soares (que é um amigo) veio em casa, conversamos e sentimos paz. Fico onde me sinto realmente em casa. Não por medo do novo desta vez, mas, porque nesse momento, sinto que ainda não acabou, que temos que caminharmos juntos por mais um tempo, por mais uma milha… Deus ainda tem planos, projetos e propósitos a realizar! – concluiu.

Damares fez uma live com o diretor da Sony, falando sobre o novo projeto que será lançado pela gravadora.