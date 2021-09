Datafolha: Lula segue à frente de Bolsonaro e venceria 2º turno por 56% a 31%

Ads

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém uma ampla vantagem sobre o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (sem partido), nas intenções de votos para as Eleições de 2022, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (17).

Na pesquisa realizada entre os dias 13 e 15 de setembro, que ouviu 3.667 eleitores presencialmente em 190 cidades, Lula vence Bolsonaro com folga no 2ª turno do pleito do próximo ano: 56% a 31%. Em julho, quando da última pesquisa do instituto, Lula venceria por 58% a 31%, lembrando que a margem de erro é de dois pontos percentuais, o que caracteriza um resultado muito semelhante nos dois levantamentos.

Nas simulações para o primeiro turno das eleições, o instituto apresentou alguns cenários envolvendo postulantes à cadeira presidencial variados. Em todas elas, Lula vence com uma grande diferença para seus adversários.

Em um dos cenários, que considera a candidatura do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), Lula registrou 44% ante Bolsonaro (26%), Ciro Gomes (9%), Doria (4%). Brancos e nulos registraram 11% dos votos dos eleitores.

Em um segundo cenário, que considera o candidato tucano como sendo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no lugar de Doria, Lula registra 42%, Bolsonaro marca 25%, Ciro tem 12%, e Eduardo Leite, 4%.

Nesta sexta-feira (16), também foi divulgado outro recorte da pesquisa, que mostra que o presidente Jair Bolsonaro atingiu seu maior patamar de rejeição até o momento, com 53% dos entrevistados o avaliando como ruim ou péssimo. Esse é o pior índice já registrado em seu mandato.

