O novo levantamento foi feito nesta sexta-feira (28) e neste sábado, e os resultados referem-se à intenção de voto no momento das entrevistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Segundo o Datafolha, Lula e Bolsonaro “estão no limite dessa margem, com maior probabilidade de o petista estar à frente”.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.