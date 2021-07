Ads

O apresentador José Luiz Datena assinou sua ficha de filiação ao PSL, na segunda-feira (5). A informação é da colunista Bela Megale, do jornal O Globo. Datena deve ser lançado como pré-candidato à Presidência da República em 2022 como uma opção de centro.

No último dia 28, o apresentador participou de um jantar com o presidente nacional do PSL, deputado Luciano Bivar (PE), para acertar a filiação. Também participaram do encontro o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (sem partido-RJ) e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

O PSL é o sexto partido a abrigar José Luiz Datena. Ele já passou pelo PT, onde ficou por 13 anos, PP, PRP, DEM e mais recentemente MDB. Chegou a ser pré-candidato a prefeito e vice-prefeito de São Paulo por seus três últimos partidos. Em 2018, declinou de concorrer ao Senado.

Em 2020, ele foi cotado para ser vice na chapa de Bruno Covas (PSDB), mas anunciou em agosto em seu programa na televisão que não seria candidato.

