Datena diz que vai denunciar à polícia opositores que queriam pagar por matérias contra Guti em seu programa

POR EURICO CRUZ 13:11:44

Fonte:Gru Diário

“Eu não faço campanha para político nenhum, de jeito nenhum, nem se pagar muito dinheiro, não faço campanha nenhuma”, disse o apresentador enquanto mostrava efeitos da enchente do Baquirivu em Guarulhos

O apresentador Datena disse na edição do programa Brasil Urgente, na terça-feira (19), durante matéria sobre o impacto das enchentes provocadas pelo transbordamento do rio Baquirivu-Guaçu, que recebeu, antes das eleições, propostas para publicar matérias contrárias a gestão do prefeito Guti (PSD) e que vai denunciar para a polícia esta situação.

“Ligaram aqui os opositores do Guti perguntando quanto que a gente queria receber para fazer matérias e eu falei assim ‘ô Débora, você pega quem ligou aqui que a gente vai denunciar para a polícia que deve ser algum vigarista, vagabundo, que tá querendo insinuar que nós estamos fazendo campanha para o Guti”, disse o apresentador.

“Eu não faço campanha para político nenhum, de jeito nenhum, nem se pagar muito dinheiro, não faço campanha nenhuma, eu só ouço gente que faz que trabalha ou gente que rouba e tem que explicar, ou gente que tem importância para o País”, rebateu o apresentador.

Na conversa, o apresentando ainda fala com o prefeito Guti e diz que é preciso resolver o problema das enchentes na cidade.

