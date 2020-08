De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), 80% das pessoas que vivem com alguma deficiência moram nos países em desenvolvimento ou emergentes, como o Brasil.

08:06:10

Por aqui, mais de 45 milhões de pessoas tem algum tipo de deficiência, o que corresponde a quase 24% da população, como revela a última pesquisa Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Eu, Gil Sander , Prof. de Educação Física, me preocupo com a saúde e bem estar dessa população que vivem marginalizadas sem o apoio devido para que tenham melhor qualidade de vida.

Acreditando veemente que é na Política que buscamos legislar para com os interesses da população sou Pré Canditado a Vereador. Abraço essa causa. E peço seu apoio.

Na minha area de atuação uma das ações é por meio do esporte promover a inclusão social e o exercício da cidadania. Como prevê a LBI:

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.6 de jul. de 2015.

“Exercitando Saúde e Cidadania”