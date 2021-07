De capinha para celular a bolsa de viagem: como a tendência de personalização está mudando a forma de fazer produtos

Ads

Por Redação

Empresas nativas digitais, como a GoCase, estão transformando o mercado de produtos personalizados no mundo todo

As marcas nativas digitais, ou seja, aquelas que nasceram no meio digital, mudaram a forma de vender produtos e a relação com os consumidores. E, para isso, já mostraram que são mais do que só e-commerce: marcas como a GoCase estão oferecendo experiências de compra que inspiram o consumidor, levando-o a interagir e influenciar pessoas.

Outra característica marcante é a de oferecer produtos e serviços disruptivos e personalizados, trazendo o conceito de lifestyle on demand para o ambiente digital. Cerca de 83% dos consumidores esperam que os produtos ou serviços sejam personalizados e se adaptem às suas necessidades, de acordo com pesquisa da empresa Dessault Systèmes.

Operações globais

Um exemplo de marca nativa digital que vem transformando o mercado de personalizados é a GoCase. A empresa atingiu em 2021 a marca de 1 milhão de clientes em todo o mundo, entregando produtos em 120 países por meio de seus centros de distribuição no Brasil e em Amsterdã, na Holanda.

Os produtos – cases para celular, airpods case e capas para notebook, grips, carregadores de tomada e por indução, bolsas de viagem, mochilas, cadernos – em sua grande maioria são personalizáveis. O objetivo da marca é estar alinhada às necessidades do público mais jovem, mas também trazer uma mensagem voltada para a diversidade.

ADS

“Estamos sempre fazendo uma curadoria de novos materiais para lançar, licenciamentos de produtos exclusivos, como fizemos recentemente com a Disney e com o (Clube de Regatas do) Flamengo, mas também parcerias com ilustradores e marcas que traduzem os nossos valores focados na diversidade, como a FREE FREE e TODXS, com estampas cuja venda foi revertida em doações para a causa LGBTQIA+”, explicou Aigon Pinho, coordenador de marketing da Gocase. A grande maioria dos produtos da Gocase possuem algum grau de personalização.

A marca, que também foi destaque no BBB21 com as malas e mochilas exclusivas dos brothers da casa mais vigiada do Brasil, mantém um relacionamento constante com influenciadores e já está estudando o lançamento dos próximos produtos licenciados até o final de 2021. “Até o final do ano, entre as novidades disponíveis para venda, estarão produtos exclusivos de Naruto, Harry Potter e Friends, só para citar alguns dos lançamentos”, acrescentou Aigon.

Personalização que faz sucesso

O incremento na capacidade de customização dos produtos, segundo o coordenador de marketing da GoCase, Aigon Pinho, foi o responsável por aumentar o faturamento da empresa. Atualmente, cerca de 90% do faturamento da empresa é proveniente dos produtos personalizados, em especial as cases de celular.

“Nossa ideia é que o cliente tenha uma experiência completa com customização com todos os produtos, desde a escolha da cor, dos detalhes, colocar um nome, frase, com o seu time do coração e também de outros licenciamentos oficiais”, pontuou.

A pretensão de crescimento de vendas em produtos de lifestyle para o próximo ano é que chegue a pelo menos 40%, focando apenas no poder de customização e de expressão sobre os produtos.

“Estamos buscando aumentar a participação dos produtos de lifestyle personalizados no faturamento da empresa. A case para celular é nosso carro-chefe, mas queremos ver mais bolsas de viagem, mochilas e outros produtos, tudo personalizado e sendo usado mais e mais por nossos clientes. Cada vez mais pessoas buscam se expressar por meio dos seus itens de uso pessoal e nosso objetivo é firmar a GoCase como a maior referência nesses produtos”, concluiu Aigon Pinho.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado