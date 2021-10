De coxinha a batom: conheça cinco franquias que apostam em produtos veganos

Ads

Por Redação

Você sabia que na próxima segunda-feira (01/11), se comemora o Dia Mundial do Veganismo?

Recentes pesquisas revelam que os consumidores de produtos veganos, em sua maioria, não são necessariamente veganos. Não à toa, o mercado agora tem focado nesse público e as redes de franquias passaram a repensar seus cardápios não só de alimento, mas também de produtos, trazendo opções completamente livres de origem ou testes em animais. Agora, mais do que acompanhar a tendência, implementar opções veganas tem sido fundamental nas estratégias das redes, que veem com bons olhos esse crescimento, e apostam nele para se sobressair nos dias de hoje. Conheça cinco delas!

O Açougue Vegano é a primeira rede de franquias veganas genuinamente brasileira e criada com a proposta de atender ao público que foca neste estilo de vida. Fundada no Rio de Janeiro em 2016, a rede oferece produtos como a coxinha de jaca, o hot vegan -versão do tradicional cachorro quente porém com salsicha a base de grão de bico- e o cheddar vegano, cujo ingrediente básico é a cenoura defumada. De lá para cá, o negócio prosperou muito mais do que o planejado: a loja virtual se transformou em franquia e adentrou às redes de supermercados; e mais: os R$ 35 mil investidos na primeira unidade física, recuperados em um único fim de semana, deverá se transformar em R$ 10 milhões em faturamento neste ano de 2021.

Já a Pizza Prime, maior rede de pizzarias 100% brasileira, oferece, além de suas pizzas tradicionais, mais de nove opções veganas no cardápio. Entre as mais pedidas estão a Suprema, feita com provolone de castanha Novah, corações de alcachofra, azeitonas pretas fatiadas e cream gourmet Germinou; e a doce Choco Cream, com chocolate zero açúcar, castanhas e cerejas. A marca conta com mais de 60 lojas espalhadas pelo Brasil e, durante a pandemia, cresceu cerca de 30% só com o serviço de delivery. Em 2020, a rede faturou R$67 milhões, um crescimento de 50% em relação ao ano anterior. A expectativa do CEO e fundador, Gabriel Concon, para o ano de 2021 é faturar cerca de R$100 mi e chegar a 100 lojas abertas em todo país.

O Mr. Fit já nasceu com o comprometimento em promover e auxiliar pessoas na manutenção de um estilo de vida saudável e cada vez mais consciente e, por isso, também oferece opções de pratos veganos, como o estrogonofe de palmito, fricassê de carne de jaca com requeijão vegano, feijoada vegana com legumes grelhados, moqueca de banana da terra, além de lanches como o Burguer Fit Vegan, feito com hambúrguer vegano de soja, molho de mostarda, cebola roxa, rúcula e tomate seco, no pão integral com gergelim. A rede, criada em 2013, conta com mais de 500 franquias em 24 estados brasileiros e desde o início da pandemia cresceu 200%, pretendendo agora encerrar o ano com um faturamento na casa dos R$90 mi.

ADS

O Espetto Carioca, rede de bares e restaurantes, é reconhecido pelo extenso e variado cardápio, mas como o próprio nome sugere, a especialidade da casa são mesmo os espetos. Entre os destinados aos vegetarianos e veganos estão os de abobrinha, berinjela, mussarela de búfala com tomate seco, brócolis, palmito com tomate seco e rúcula, além do misto com carne e linguiça 100% vegetal. A rede hoje conta com mais de 30 unidades espalhadas pelo Brasil.

Mas não é só o segmento de alimentação que está fazendo sucesso, empresas de cosméticos também acompanham esse movimento. É o caso da Yes! Cosmetics, com mais de 20 anos de atuação, que possui mais de 50% dos produtos com fórmula livre de componentes de origem animal, parabenos e triclosan e que não são testados em animais, isto é, são cruelty free. A Yes! caminha para se tornar 100% vegana, com a substituição gradativa dos produtos, alinhando-se às principais tendências mundiais. E não é à toa este movimento da empresa, já que mercado global de cosméticos veganos faturou US$ 15,1 bilhões em 2020 e esse número deve chegar a US$21,4 até 2027, segundo um relatório divulgado pela consultoria americana ReportLink, que revelou também que os valores dos produtos, seja vegano ou tradicionais, estão se tornando equivalentes.