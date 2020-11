Candidatos a prefeito deram mais tempo a ataques no primeiro encontro deste segundo turno, na manhã deste sábado

Debate da Band é marcado por comparativo entre governos do PT e de Guti

No primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Guarulhos neste segundo turno, na manhã deste sábado, 21/11, na TV Bandeirantes, Guti (PSD) e Elói Pietá (PT) dedicaram mais tempo aos ataques e menos às propostas de governo.

Tanto nos blocos de confronto direto quanto no de perguntas de jornalistas da emissora da Capital o ex-prefeito petista e o atual prefeito buscaram mais mostrar fraquezas do adversário e responder aos ataques.

Houve, também, uma exposição comparativa dos dois governos: o do PT e o do atual prefeito Guti. Foram abordados temas como o combate ao coronavírus, o Trevo de Bonsucesso e as tarifas de transporte público. Nos tempos em que não estavam na ofensiva, Pietá pouco mostrou de propostas, atendo-se ao que fez quando foi prefeito, de 2001 a 2008. Guti conseguiu falar de IPTU regressivo, faculdade municipal e a conclusão do Trevo de Bonsucesso e das alças da Avenida Jacu Pêssego.

