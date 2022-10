Debate na Globo: Bolsonaro reproduz fake news sobre Celso Daniel

Ads

00:28:41

Durante debate na Globo, presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) insinuou que o ex-presidente Lula (PT) teria relação com o assassinato do ex-prefeito de Santo André (SP) Celso Daniel.

A acusação foi feita durante uma pergunta direcionada a Simone Tebet (MDB): “A sua vice vem falando que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. Qual a sua opinião sobre isso?”.

Contudo, a informação reproduzida pelo presidente já foi considerada como fake news pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que mandou retirar conteúdos que circularam nas redes sociais contendo acusações semelhantes.

Na decisão, foi determinada “a remoção e proibição de veiculação de desinformação consistente na divulgação de fatos sabidamente inverídicos e ofensivos a respeito do candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao relacioná-lo ao assassinato do prefeito Celso Daniel, do Município de Santo André”.

ADS

Quem está participando do debate da Globo?

Participam do debate da Globo nesta quinta os seguintes candidatos à Presidência:

Lula (PT)

Jair Bolsonaro (PL)

Ciro Gomes (PDT)

Simone Tebet (MDB)

Soraya Thronicke (União Brasil)

Felipe d’Avila (Novo)

Padre Kelmon (PTB)

Veja as regras do debate da Globo:

O posicionamento dos candidatos foi definido por ordem alfabética do primeiro nome. Da esquerda para a direita, estarão Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Padre Kelmon (PTB), Luiz Felipe D’Ávila (Novo), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

Veja as últimas pesquisas eleitorais para presidente:

O debate terá quatro blocos: o primeiro e o terceiro com temas livres; o segundo e o quarto com temas determinados. Ao final do quarto bloco, cada candidato fará suas considerações finais.

Primeiro bloco : tema livre

: tema livre Segundo bloco : temas determinados

: temas determinados Terceiro bloco : temas livres

: temas livres Quarto bloco: temas determinados

Os candidatos terão 30 segundos para fazer as perguntas e um minuto para a réplica, enquanto o candidato que responde terá três minutos, que poderá dividir como quiser, entre a resposta e a tréplica.

As perguntas, em ordem sorteada previamente, serão feitas sempre de candidato para candidato. O candidato escolhe para quem direciona sua pergunta, entre os que ainda não tiverem respondido naquele bloco. No bloco de temas determinados, a mecânica é a mesma, com o mediador sorteando em uma urna, antes das perguntas, o tema que deverá ser abordado.