//Declaração conjunta do diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo, e do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Rede Gazeta News Guarulhos

Share this:

13:45

O COVID-19 progrediu rapidamente para se tornar uma pandemia global, causando um impacto sem precedentes e de longo alcance na saúde, bem-estar social e econômico das comunidades em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Mundial do Comércio (OMC) estão comprometidas em responder efetivamente à situação, trabalhando em conjunto com outras organizações internacionais e nossas respectivas associações. É necessária uma ação global coordenada para lidar com os desafios extraordinários que a pandemia representa para a saúde das pessoas, bem como seus meios de subsistência.

Proteger vidas é nossa principal prioridade e esses esforços podem ser impedidos por interrupções desnecessárias no comércio global e nas cadeias de suprimentos. As decisões de política comercial dos governos influenciam significativamente o fornecimento de equipamentos e suprimentos médicos para onde são urgentemente necessários e catalisam o fornecimento de insumos críticos para a produção de medicamentos e tecnologias de saúde para combater a pandemia. Manter o comércio de tecnologias em saúde o mais aberto e previsível possível é, portanto, de interesse vital. Isso ajudará os países a responder a esta crise, a se recuperar e a construir os sistemas de saúde que promoverão maior resiliência no futuro.

A OMS e a OMC estão trabalhando juntas para apoiar os esforços para garantir o fluxo transfronteiriço normal de suprimentos médicos vitais e outros bens e serviços, promovendo-os sempre que possível e resolver interrupções desnecessárias nas cadeias de suprimentos globais, em apoio ao Regulamento Sanitário Internacional ( 2005) e regras da OMC.

O objetivo do Regulamento Sanitário Internacional é prevenir, proteger contra, controlar e fornecer uma resposta de saúde pública à propagação internacional de doenças de maneira proporcional aos riscos à saúde pública, com o objetivo de minimizar a interferência no tráfego e comércio internacional. As regras da OMC fornecem aos governos as flexibilidades de que precisam para lidar com a escassez essencial de suprimentos médicos e / ou desafios à saúde pública. Porém, qualquer medida tomada para promover a saúde pública que restrinja o comércio deve ser “direcionada, proporcional, transparente e temporária”, consistente com as recentes ligações dos líderes mundiais. Os governos precisam evitar medidas que possam atrapalhar as cadeias de suprimentos e impactar negativamente os mais pobres e mais vulneráveis,

Convidamos nossos Membros a continuar compartilhando informações sobre suas medidas com a OMS e a OMC, em conformidade com os mecanismos de transparência estabelecidos, que agora são especialmente valiosos no apoio a uma resposta coordenada. Para garantir que as tecnologias de saúde, incluindo diagnósticos, medicamentos, vacinas e outros suprimentos médicos vitais para o tratamento de pacientes infectados pelo COVID-19, cheguem rapidamente aos necessitados, enfatizamos a importância de simplificar as verificações de conformidade com base na cooperação regulamentar e nos padrões internacionais.

Enquanto estamos animados com os notáveis ​​esforços de pesquisa e a rápida mobilização de recursos públicos e privados para desenvolver tecnologias de saúde COVID-19, pedimos aos governos que implementem medidas políticas que possam facilitar ainda mais sua pesquisa e desenvolvimento, e promovam sua rápida disseminação dentro países e através das fronteiras, a fim de garantir acesso eqüitativo a essas tecnologias. Tais iniciativas incluem investimento direcionado, garantia de acesso aberto a resultados de testes clínicos, compartilhamento de direitos de propriedade intelectual relevantes, aumento da capacidade de fabricação, regimes de compras abertos e transparentes, eliminação de tarifas sobre tecnologias de saúde relevantes e medidas de facilitação do comércio para reduzir custos e atrasos .

Ação global, solidariedade e cooperação internacional são mais necessárias do que nunca para lidar com esta situação de saúde. A OMS e a OMC estão trabalhando juntas para desempenhar seu papel.