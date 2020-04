//Declaração Conjunta UIT-OMS: Liberando a tecnologia da informação para derrotar o COVID-19

Rede Gazeta News Guarulhos

Share this:

A Organização Mundial da Saúde, a União Internacional de Telecomunicações (UIT), com o apoio do UNICEF, devem trabalhar com empresas de telecomunicações para enviar mensagens de texto diretamente às pessoas em seus telefones celulares com mensagens vitais de saúde para ajudar a protegê-las do COVID-19. Essas mensagens de texto atingirão bilhões de pessoas que não conseguem se conectar à Internet para obter informações.

Agora, mais do que nunca, a tecnologia deve garantir que todos possam acessar as informações de que precisam. A colaboração começará na região Ásia-Pacífico e será lançada globalmente. O objetivo é alcançar todos com mensagens vitais de saúde, independentemente do nível de conectividade. Estima-se que 3,6 bilhões de pessoas permaneçam offline, com a maioria das pessoas desconectadas vivendo em países de baixa renda, onde uma média de apenas duas em cada dez pessoas está online.

A ITU e a OMS apelam a todas as empresas de telecomunicações em todo o mundo para que se juntem a esta iniciativa para ajudar a liberar o poder da tecnologia de comunicação para salvar vidas do COVID-19. Esta iniciativa baseia-se nos esforços atuais para disseminar mensagens de saúde por meio da iniciativa conjunta WHO-ITU BeHealthy BeMobile.

A doença de coronavírus (COVID-19) é a primeira pandemia da história da humanidade, onde a tecnologia e as mídias sociais estão sendo usadas em grande escala para manter as pessoas seguras, produtivas e conectadas enquanto estão fisicamente separadas.

Os profissionais de saúde estão utilizando a telemedicina para diagnosticar pacientes e os hospitais confiam em estar conectados para coordená-los e fazer a triagem deles. Redes e serviços de telecomunicações resilientes e confiáveis ​​são essenciais, à medida que mais países, empresas e indivíduos recorrem às tecnologias digitais para responder e lidar com o impacto do COVID-19.

Com base em sua colaboração de longa data, a ITU e a OMS estão comprometidas em identificar e dimensionar as melhores soluções de saúde digital baseadas em evidências e em alavancar tecnologias de fronteira, como inteligência artificial e big data para diagnosticar, conter e prever melhor e mais rapidamente os surtos.

——————————–

A Organização Mundial da Saúde fornece liderança global em saúde pública dentro do sistema das Nações Unidas. Fundada em 1948, a OMS trabalha com 194 Estados Membros, em seis regiões e em mais de 150 escritórios, para promover a saúde, manter o mundo seguro e servir os vulneráveis. Nosso objetivo para 2019-2023 é garantir que um bilhão a mais de pessoas tenha cobertura universal de saúde, proteger um bilhão a mais de emergências de saúde e proporcionar a mais um bilhão de pessoas melhor saúde e bem-estar.

Para atualizações sobre COVID-19 e conselhos de saúde pública para se proteger contra o coronavírus, visite www.who.int e siga a OMS no Twitter , Facebook , Instagram , LinkedIn , TikTok , Pinterest , Snapchat , YouTube

União Internacional das Telecomunicações (UIT)

Uma agência especializada das Nações Unidas para tecnologias da informação e comunicação (TICs), impulsionando a inovação nas TICs junto com 193 Estados-Membros e com mais de 900 empresas, universidades e organizações internacionais e regionais. Fundada há mais de 150 anos, em 1865, a ITU é responsável por coordenar o uso global compartilhado do espectro de rádio, promover a cooperação internacional na atribuição de órbitas de satélite, melhorar a infraestrutura de comunicação no mundo em desenvolvimento e estabelecer os padrões mundiais que fomentam a interconexão perfeita de uma vasta gama de sistemas de comunicação. Para mais informações, visite: www.itu.int .