//Declaração do Escritório Regional da OMS para o Mediterrâneo Oriental sobre o COVID-19 no Iêmen

Rede Gazeta News Guarulhos

Share this:

Ação coletiva e comprometimento são a única maneira de mitigar a pandemia

18:00:26

2 de maio de 2020 – Até o momento, existem sete casos confirmados de COVID-19 no sul do Iêmen, incluindo duas mortes, conforme declarado pelas autoridades nacionais. Nenhum outro caso foi oficialmente comunicado à OMS, embora prevamos que o vírus esteja circulando ativamente em todo o país.

As melhores práticas mostraram que, quando as pessoas são informadas e alertadas sobre surtos desde o início, e onde existem medidas para testar, rastrear, isolar e cuidar de casos, a transmissão do vírus pode ser controlada.

Mais de 215 países, territórios e áreas relataram casos do vírus até o momento, e a pandemia dominou alguns dos sistemas de saúde mais avançados e sofisticados do mundo. Após cinco anos de guerra, o sistema de saúde do Iêmen é frágil e enfrenta escassez catastrófica. Os suprimentos da COVID-19 no país são bastante insuficientes.

Desde a declaração da pandemia, apresentamos vários cenários baseados em evidências para garantir que as autoridades de saúde tenham uma visão completa de como esse vírus pode afetar potencialmente 16 milhões de homens, mulheres e crianças que representam mais de 50% da população.

Operando no pressuposto de que a transmissão comunitária já está ocorrendo em todo o país, a OMS e os parceiros continuam a apoiar contrapartes nacionais e de saúde com os recursos limitados disponíveis. Estão sendo mobilizados recursos adicionais, no contexto de uma grande escassez global de suprimentos e equipamentos essenciais para responder ao COVID-19. Continuamos a priorizar os mais vulneráveis ​​e estamos trabalhando para identificar maneiras de garantir que uma cadeia de suprimentos mais confiável seja estabelecida.

As autoridades de saúde estão fornecendo capacidade para testar, tratar e isolar casos suspeitos e confirmados, contando com linhas diretas estabelecidas em todo o país e 333 equipes de saúde de resposta rápida no país que trabalham 24/7 para detectar, investigar, testar e encaminhar casos suspeitos para casos designados. instalações de saúde.

As autoridades de saúde também aprimoraram as capacidades do COVID-19 em quatro laboratórios centrais de saúde pública em Sana’a, Aden, Sayoun e Taiz, que têm capacidade total para testar o COVID-19. Em breve, mais quatro laboratórios de saúde pública terão capacidade semelhante.

Enquanto até um caso não for identificado e não for tratado adequadamente, isolado e contatado, o COVID-19 continuará a representar uma ameaça significativa ao povo iemenita e ao sistema de saúde em dificuldades do país.

Mesmo em ambientes com poucos recursos, a ação coletiva que integra o compromisso total do governo, grupos comunitários e setor privado pode efetivamente mitigar o impacto da pandemia.