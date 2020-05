//Declaração sobre a terceira reunião do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional (2005) sobre o surto de doença por coronavírus (COVID-19)

Rede Gazeta News Guarulhos

A terceira reunião do Comitê de Emergência, convocada pelo Diretor Geral da OMS, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional (2005) (RSI), sobre a doença por coronavírus (COVID-19), ocorreu na quinta-feira, 30 de abril de 2020, das 12h às 17h. : 45 hora de Genebra (CEST).

Anais da reunião

Os membros e assessores do Comitê de Emergência foram convocados por teleconferência. A composição do Comitê de Emergência foi ampliada para refletir a natureza da pandemia e a necessidade de incluir áreas adicionais de especialização.

O Diretor-Geral congratulou-se com o Comitê, agradeceu seu compromisso com a melhoria da saúde pública global e forneceu uma visão geral das principais realizações da resposta do COVID-19 desde a última reunião do Comitê de Emergência em 30 de janeiro de 2020. Representantes do departamento jurídico e o Departamento de Conformidade, Gerenciamento de Riscos e Ética (CRE) informou os membros sobre suas funções e responsabilidades.

O Oficial de Ética do CRE forneceu aos membros e consultores uma visão geral do processo de Declaração de Interesse da OMS. Os membros e conselheiros foram informados de sua responsabilidade individual de divulgar à OMS, em tempo hábil, quaisquer interesses de natureza pessoal, profissional, financeira, intelectual ou comercial que possam dar origem a um conflito de interesses percebido ou direto. Eles também foram lembrados de seu dever de manter a confidencialidade das discussões da reunião e do trabalho do comitê. Apenas os membros e conselheiros do comitê que não foram considerados como tendo algum conflito de interesse percebido ou direto participaram da reunião.

O Secretariado entregou a reunião ao Presidente, Professor Houssin. Ele também deu boas-vindas ao Comitê e revisou os objetivos e a agenda da reunião.

Os Diretores Regionais de Emergência da OMS e o Diretor Executivo do Programa de Emergências em Saúde da OMS (WHE) forneceram uma visão geral da situação regional e global. Após a discussão, o Comitê concordou por unanimidade que o surto ainda constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional (PHEIC) e ofereceu aconselhamento ao Diretor-Geral.

O Diretor-Geral declarou que o surto de COVID-19 continua a constituir um PHEIC. Ele aceitou o parecer do Comitê junto à OMS e emitiu o parecer do Comitê aos Estados Partes como Recomendações Temporárias sob o RSI.

O Comitê de Emergência será convocado dentro de três meses ou mais cedo, a critério do Diretor-Geral. O Diretor-Geral agradeceu ao Comitê por seu trabalho.

Conselhos para a OMS

Continue liderando e coordenando a resposta global à pandemia do COVID-19 em colaboração com países, Nações Unidas (ONU) e outros parceiros.

Trabalhar com estados frágeis e países vulneráveis ​​que exigem suporte técnico, logístico e de mercadorias adicional.

Estabeleça mecanismos para compilar as lições aprendidas das experiências de países e parceiros e missões da OMS e compartilhe as melhores práticas e recomendações atualizadas.

Fornecer orientações adicionais aos países sobre o ajuste das medidas de saúde pública, levando em consideração as diferentes situações epidemiológicas da pandemia.

Promover a inclusão de todos os países interessados, incluindo países de baixa e média renda de todas as regiões, nos ensaios clínicos do Solidariedade para terapêutica e vacinas.

Continue os esforços com os parceiros para obter acesso equitativo a equipamentos de proteção individual, diagnóstico e equipamentos biomédicos essenciais à resposta à pandemia de COVID-19.

Continuar a coordenar redes globais de especialistas em epidemiologia, laboratório, vacinas, atendimento clínico, prevenção e controle de infecções, ciências sociais e pesquisa operacional; modelagem; e outro suporte técnico.

Uma Saúde

Trabalhar com a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), a Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO) e países para identificar a fonte zoonótica do vírus e a via de introdução à população humana, incluindo o possível papel da hosts intermediários. Isso deve ser realizado por meio de esforços como missões de campo científicas e colaborativas, que permitirão intervenções direcionadas e uma agenda de pesquisa para reduzir o risco de eventos semelhantes.

Trabalhe em estreita colaboração com a OIE e a FAO para fornecer orientações sobre como prevenir infecções por SARS-CoV-2 em animais e humanos e impedir o estabelecimento de novos reservatórios zoonóticos.

Trabalhe com organizações e países parceiros para fortalecer a cadeia global de suprimento de alimentos, proteger os trabalhadores, gerenciar adequadamente os mercados de alimentos e mitigar possíveis interrupções no suprimento de alimentos.

Serviços Essenciais de Saúde

Apoiar os países a avaliar e gerenciar as conseqüências não intencionais das medidas de saúde pública implementadas para controlar a pandemia do COVID-19, incluindo violência de gênero e negligência infantil.

Apoiar os países a monitorar sua capacidade de fornecer e fortalecer serviços essenciais de saúde durante uma provável resposta estendida ao COVID-19. Isso deve incluir, mas não se limita a, prevenção essencial de doenças transmissíveis, particularmente vacinação; serviços relacionados à saúde reprodutiva, incluindo cuidados durante a gravidez e o parto; atendimento a populações vulneráveis, como crianças pequenas e adultos mais velhos; fornecimento de medicamentos e suprimentos para o gerenciamento contínuo de doenças crônicas, incluindo condições de saúde mental; continuidade de terapias críticas para pacientes internados; gerenciamento de condições de saúde de emergência e apresentações agudas comuns que requerem intervenção sensível ao tempo; e serviços auxiliares, como diagnóstico por imagem básico, serviços de laboratório e serviços de banco de sangue.

Apoiar os países a lidar com a escassez de medicamentos e produtos de saúde essenciais, equipamentos de proteção individual e outros suprimentos médicos e a estabelecer práticas sustentáveis ​​de gerenciamento de riscos para evitar futuras faltas.

Comunicação de risco e envolvimento da comunidade

Continue as atividades de comunicação de risco e envolvimento da comunidade por meio da Rede de Informação da OMS para Epidemias (EPI-WIN) e outras plataformas para combater rumores e informações erradas.

Continue a comunicar regularmente mensagens claras, orientações e conselhos sobre a evolução da pandemia do COVID-19, como reduzir a transmissão e salvar vidas.

Trabalhar com parceiros e países para articular possíveis conseqüências a longo prazo da pandemia do COVID-19, enfatizando a necessidade de maior preparação intersetorial, transparência e coordenação global.

Vigilância

Esclareça a estratégia de teste, apoie os países a aumentar a capacidade de teste e tenha como objetivo fornecer acesso equitativo a testes e suprimentos de diagnóstico à luz de falhas de mercado e escassez global.

Continue fornecendo orientações sobre o monitoramento das tendências de doenças usando os sistemas de vigilância de Infecções Respiratórias Agudas Graves (SARI) e Doenças semelhantes à influenza (ILI), antecipando a co-circulação de vírus influenza.

Desenvolver indicadores qualitativos e quantitativos que os países possam usar para avaliar e monitorar a transmissão de SARS-CoV-2 em todos os níveis de resposta à saúde pública.

Continue apoiando países e parceiros, fornecendo orientação técnica e operacional, plataformas de treinamento e ferramentas como Go.Data, para aprimorar a identificação de casos e a capacidade de rastreamento de contatos, fortalecer a força de trabalho em saúde pública e envolver as comunidades no rastreamento de contatos.

Forneça indicadores qualitativos e quantitativos claros para monitorar a transmissão de SARS-CoV-2 para informar o ajuste das medidas de saúde pública e sociais.

Viagens e Comércio

Continue trabalhando com países e parceiros para permitir viagens essenciais necessárias para resposta a pandemia, ajuda humanitária, repatriamento e operações de carga.

Desenvolva orientação estratégica com os parceiros para o retorno gradual às operações normais de viagens de passageiros de maneira coordenada que forneça proteção adequada quando o distanciamento físico não for viável.

Atualizar as recomendações sobre medidas de viagem apropriadas e analisar seus efeitos na transmissão internacional do COVID-19, levando em consideração o equilíbrio entre benefícios e conseqüências não intencionais, incluindo triagem de entrada e saída, educação dos viajantes sobre comportamento responsável da viagem, busca de casos, rastreamento de contatos, isolamento e quarentena, incorporando evidências sobre o papel potencial da transmissão pré-sintomática e assintomática.

A todos os Estados Partes

Coordenação e Colaboração

Apoie a liderança da OMS e continue a colaborar com a OMS em todos os níveis da organização e com outros países para permitir preparação e resposta eficazes à pandemia global do COVID-19.

Participe dos esforços de solidariedade global para permitir o acesso a suprimentos essenciais para todos.

Documente e compartilhe as lições aprendidas dos esforços para controlar a pandemia, incluindo o momento, o ritmo e o seqüenciamento da aplicação e o levantamento das medidas de saúde pública.

Preparação

Fortalecer a preparação para emergências em saúde e criar sistemas de saúde resilientes, incorporando lições aprendidas durante os diferentes estágios da pandemia e compartilhando experiências com outros países.

Vigilância

Trabalhar com a OMS e parceiros multissetoriais para interromper a transmissão mantendo sistemas de vigilância robustos; aprimoramento das capacidades para detecção de casos, testes, isolamento de casos, rastreamento de contatos, quarentena de contatos e resposta rápida; fortalecimento da força de trabalho em saúde pública; e envolver ativamente as comunidades no rastreamento de contatos, com um foco particular nas áreas de alto risco.

Em ambientes onde não é possível testar uma grande proporção de casos suspeitos, monitore as tendências gerais; realizar a detecção precoce por meio de confirmação laboratorial de um número limitado de casos, com foco nos profissionais de saúde; e implementar rapidamente medidas de saúde pública.

Compartilhe com a OMS todos os dados necessários para realizar avaliações globais de risco por meio de plataformas de dados, como o Sistema Global de Vigilância e Resposta à Gripe e o mecanismo de RSI. Esses dados devem incluir SARI e ILI, quando disponíveis.

Use os indicadores qualitativos e quantitativos da OMS para avaliar e monitorar a transmissão de SARS-CoV-2 em todos os níveis de resposta à saúde pública.

Medidas adicionais de saúde

Evite restrições ao transporte internacional de alimentos, medicamentos e outros suprimentos essenciais e permita a movimentação segura de pessoal essencial necessário para uma resposta eficaz à pandemia.

Implementar medidas de viagem apropriadas, levando em consideração seus benefícios à saúde pública, incluindo triagem de entrada e saída, educação dos viajantes sobre comportamento responsável da viagem, busca de casos, rastreamento de contatos, isolamento e quarentena, incorporando evidências sobre o possível papel dos pré-sintomáticos e assintomáticos transmissão.

Implemente e monitore a localização de casos e o rastreamento de contatos de viajantes, usando ferramentas digitais, quando apropriado.

Continue analisando as medidas de viagem e comércio com base em avaliações regulares de risco, padrões de transmissão na origem e destino, análise de custo-benefício, evolução da pandemia e novos conhecimentos do COVID-19.

Envolver-se em esforços globais para responder aos desafios do COVID-19 no gerenciamento de embarcações marítimas.

Não implemente restrições comerciais além daquelas consideradas de importância para a saúde pública, de acordo com os acordos internacionais relevantes.

Continue fornecendo à OMS uma lógica de saúde pública apropriada para medidas adicionais de saúde, de acordo com o RSI.

Trabalhadores de saúde

Priorizar a proteção da força de trabalho da saúde por meio do acesso ao treinamento e fornecimento de equipamentos de proteção individual, medidas de prevenção e controle de infecções, melhores condições de trabalho, aplicação das estratégias de teste recomendadas pela OMS e prevenção de estigma e ataques aos profissionais de saúde.

Comida segura

Trabalhe com a OMS e parceiros para fortalecer a cadeia global de suprimento de alimentos, proteger os trabalhadores, gerenciar adequadamente os mercados de alimentos e mitigar possíveis interrupções no suprimento de alimentos, especialmente para populações vulneráveis.

Uma Saúde

Promover práticas sólidas para gerenciar os riscos do comércio de animais vivos nos mercados de alimentos e regular o comércio de animais selvagens exóticos.

Comunicação de risco e envolvimento da comunidade

Continue a envolver as comunidades para tratar de rumores e informações erradas e manter o público informado, com foco nas populações vulneráveis.

Pesquisa e desenvolvimento

Abordar as lacunas da pesquisa como: rotas de transmissão, incluindo o papel das gotículas de infecção assintomáticas e pré-sintomáticas, contato, fomento e transmissão de aerossóis; e derramamento viral; e origem animal e hospedeiros intermediários, em colaboração com parceiros.

Continue apoiando e conduzindo a pesquisa COVID-19, de acordo com o Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento da OMS, e o roteiro para vacinas, diagnóstico e terapêutica com COVID-19.

Continue compartilhando seqüências completas do genoma para aumentar a compreensão global da evolução e filogenética do vírus e sua aplicação nas práticas de saúde pública.

Serviços Essenciais de Saúde