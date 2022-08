Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta a população sobre frente fria que atingirá o estado a partir desta segunda-feira, dia 29

Ads

18:11:17

A previsão é que a temperatura mínima chegue a 1º C na Serra da Mantiqueira. Na Capital haverá abertura do abrigo temporário na estação Pedro II do Metrô

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta a população para a chegada de uma onda de frio que atingirá o estado a partir das primeiras horas da próxima segunda-feira, 29, permanecendo este cenário até quarta-feira, 31. Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), uma massa de ar frio deve avançar por São Paulo derrubando as temperaturas, principalmente na região central do estado e municípios da faixa leste, com mínima prevista de 1°C na Serra da Mantiqueira.

Na Capital e Região Metropolitana de São Paulo a temperatura mínima pode chegar a 8º C. Já no interior do estado, nas regiões de Araraquara, Campinas, Itapeva e Vale do Ribeira os termômetros poderão marcar mínimas de 8º C. Em São José dos Campos a temperatura pode chegar aos 7º C. Em Sorocaba as mínimas serão de 10º C e na Baixada Santista 13º C.

A Defesa Civil, em conjunto com a Secretaria do Desenvolvimento Social, Secretaria dos Transportes Metropolitanos, Fundo Social do Estado e Metrô realizarão a abertura do abrigo temporário na estação Pedro II do Metrô, com o objetivo de abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade.

O abrigo será aberto na segunda-feira, 29, a partir das 19h00. No local, as pessoas contarão com kit dormitório, composto por colchão e cobertor, além de um kit de higiene pessoal, fornecidos pela Defesa Civil. A Secretaria do Desenvolvimento Social acolherá as pessoas e fornecerá alimentação do Programa Bom Prato.

A Defesa Civil Estadual recomenda que as defesas civis municipais permaneçam atentas e reforcem a divulgação de informações para a população, visando a adoção de medidas de autoproteção.

A queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade relativa do ar, a ocorrência de doenças que atacam o aparelho respiratório. Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Mantenha-os agasalhados.

Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite) é essencial tomar medidas simples como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos.

Também recomendamos especial atenção às pessoas mais vulneráveis, como as em situação de rua. O Governo do Estado e o Fundo Social de São Paulo realizam a Campanha Inverno Solidário 2022, com a arrecadação de cobertores. As doações podem ser feitas nos pontos de coleta instalados nas estações de trens e metrô, terminais de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e unidades do Poupatempo.

Para obter mais orientações sobre o que fazer antes, durante e depois ao período de baixas temperaturas e, também, os demais tipos de desastres, a Defesa Civil mantém o aplicativo “Alerta SP”, disponível para download nos sistemas Android e IOS.