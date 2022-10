Delegação de Guarulhos viaja para disputar os Jogos Abertos do Interior

Ads

17:17:53

Nesta terça-feira (4) a primeira parte da delegação de Guarulhos viaja para São Sebastião, no litoral do Estado, onde irá disputar os Jogos Abertos do Interior entre os dias 5 e 15 de outubro. A equipe completa é composta por 110 pessoas, entre atletas e comissão técnica.

Guarulhos será representado pelas equipes masculina e feminina de handebol, futsal feminino, boxe masculino e feminino, atletismo masculino e feminino, basquete 3×3 masculino e feminino e ginástica artística.

De acordo com o cronograma disponibilizado pela Secretaria de Esportes do Estado, organizadora do evento, o boxe competirá de 5 a 11 de outubro, o handebol será disputado entre 5 e 10 de outubro, o atletismo entre os dias 6 e 8, o futsal de 9 a 15 de outubro, a ginástica artística nos dias 14 e 15 e o basquete 3×3 nos dias 11 e 12.

As equipes garantiram participação nos Jogos Abertos pela boa colocação nos Jogos Regionais.

