Delegado de polícia há quase 15 anos, Gustavo Mesquita Galvão Bueno é professor de criminologia da Academia de Polícia, com formação em Direito e especialização em combate ao crime organizado.

Nascido e criado em Guarulhos, o delegado tem 41 anos, neto de comerciantes,

filho de pai médico e mãe psicóloga, sempre foi ensinado sobre o valor do

trabalho, da ética e da lealdade. Se considera como um homem que procura

viver de acordo com esses princípios.

O Delegado Gustavo Mesquita ingressou na carreira policial porque “lutar

pela segurança é um dos bens mais básicos da sociedade”. Sempre lutou

para melhorar a capacidade e eficiência da Polícia.

Foi presidente da Associação dos Delegados durante quatro anos por conta

dos seus feitos na área de segurança.

Casado com Maria Carolina e pai de duas pequenas. Lara, de 4 anos, e Lívia,

de 1 ano, o delegado vê a família como um “projeto de Deus”. “Ela nos dá o

verdadeiro propósito de viver”, contou.

Como todo cidadão justo que preza pela pátria, Gustavo enxerga a política

como instrumento de transformação da realidade atual, que é de insatisfação.

Ele acredita que a verdadeira vocação da política é servir ao povo e aos

interesses públicos.

O trabalho na área de segurança pública ajudou Gustavo a construir um

projeto para o aperfeiçoamento da área, para que combata a impunidade

e proteja o cidadão. Ele enxerga a política como o meio necessário para

concretização desse projeto.

Como Deputado Estadual, Gustavo quer lutar pela segurança, liberdade e

família. Ele vai atuar fortemente no combate à corrupção e contra o crime

organizado. “São as causas que sempre me identifiquei; elegi como missão

de vida”.

“A política é o instrumento que temos para transformar a realidade a qual não

estamos satisfeitos”, é nisso que o candidato acredita.