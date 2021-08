Demandas nos Cras crescem 7,73% e distribuição de cestas dispara no primeiro semestre

Ads

Os atendimentos nas 12 unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Guarulhos verificaram um aumento de 7,73% no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e junho de 2020 houve 69.245 atendimentos, contra 74.595 nos seis primeiros meses de 2021. No que se refere às cestas básicas distribuídas às famílias em vulnerabilidade social, houve um aumento de 231,58% neste primeiro semestre. Foram distribuídas 3.163 cestas entre janeiro e junho de 2020, contra 10.488 no primeiro semestre deste ano.

A pandemia é a principal explicação para os aumentos mencionados, já que as pessoas passaram a demandar mais os serviços oferecidos pelos Cras, como a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), necessário para obter benefícios como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros.

O mês com o maior aumento proporcional de atendimentos foi fevereiro, que passou de 8.850 no primeiro semestre do ano passado para 12.018 em 2021, portanto, 35,8% a mais. Em seguida aparece junho, que passou de 12.516 atendimentos para 15.167 na mesma comparação, ou 21,18% a mais. Junho, aliás, foi o mês com o maior número de atendimentos em 2021, seguido de abril, com 12.984, e março (12.083).

Os atendimentos para o Cadastro Único devem ser agendados na Central do CadÚnico (avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima), nas unidades dos Cras https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras) e na Tenda do Busca Ativa (rua Adolfo Noronha, s/nº, Taboão).

O atendimento também pode ser feito em uma das três unidades do CadMóvel, localizadas no Balneário Água Azul (avenida Guanabara, s/nº), no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº) e no CEU Cumbica (avenida Atalaia do Norte, 544).

Os agendamentos são feitos por e-mail, telefone e WhatsApp por conta da pandemia. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

