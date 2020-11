Deputada Federal Maria Rosas atende pedido da candidata a veredora Verinha Souza e destina uma Emenda Parlamentar de R$ 400.000,00 ( Quatrocentos Mil Reais )

Deputada Federal Maria Rosas atende pedido da candidata a veredora Verinha Souza (51180) e destina uma Emenda Parlamentar de R$ 400.000,00 ( Quatrocentos Mil Reais )para ajudar na conclusão das obras do Hospital da Mulher complexo do Hospital JJM ( Jesus José Maria ), esta verba estará disponível no próximo ano.

O Hospital da Mulher vai abrigar todos os serviços ambulatorial e hospitalar na área de ginecologia que atualmente é feito no JJM (uroginecologia, ginecologia endócrina, infertilidade, medicina fetal e outros), atendendo também à mulher vítima de violência, serviço que atualmente é realizado na Capital. Terá também centro de estudos e setor de apoio diagnóstico, que oferecerá exames como densitometria óssea, estudo urodinâmico, ultrassom e colposcopia.

O hospital deverá oferecer ainda leitos para a realização de pequenas cirurgias, como, por exemplo, de nódulos de mamas, histeroscopia cirúrgica (para retirada de miomas e pólipos uterinos) e cirurgia de alta frequência para prevenção do câncer de colo do útero. Além de leitos de internação.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook