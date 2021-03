Descanso no feriado de Páscoa: Dicas de Destino para a Semana Santa 2021

Rede Gazeta News Guarulhos

A Páscoa está se aproximando. Que tal aproveitar o feriado para passar alguns dias relaxantes em um hotel com todo conforto e segurança?

Por todo o território nacional é possível encontrar lugares incríveis com paisagens de tirar o fôlego para agradar os diferentes estilos de turistas. Por isso, confira abaixo alguns destinos e dicas da Samba Hotéis (www.sambahoteis.com) para visitar economizando, mas sem perder o conforto. As unidades da rede localizadas nestes destinos irão oferecer descontos imperdíveis entre 28 de março e 05 de abril:

Rio de janeiro

Ao contrário do que muita gente pensa, viajar até a cidade do Rio de Janeiro sem gastar muito é possível, a começar pelas várias praias famosas que dispensam apresentações. O Rio também tem vários pontos turísticos como a Escadaria Selarón, os Arcos da Lapa e o Parque Lage, onde não é preciso pagar nada para conhecer e valem a pena a visita. Uma caminhada pela Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos cartões postais da cidade, é uma excelente pedida. Para aqueles que querem aproveitar um tempo na natureza, a dica é a trilha da Pedra Bonita, local que proporciona uma vista incrível da Cidade Maravilhosa.

Cabo Frio

Esta é uma cidade paradisíaca a poucos quilômetros da capital do estado. São várias praias de águas cristalinas como a Praia do Forte, a principal da cidade. A Praia das Conchas tem um mirante com uma vista deslumbrante. Ainda é possível ir até a estonteante Ilha do Japonês e conferir as belezas do local. O Morro da Guia e o Forte São Matheus também são lugares que vale a pena incluir no roteiro.

Angra dos Reis

Angra dos Reis é composta por 365 ilhas, só aí já dá para imaginar a quantidade de belezas que podem ser encontradas por lá. Algumas das mais famosas são as Ilhas de Cataguás, Botinas, Gipóia e a Lagoa Azul. Passeios de barco e um mergulho nas águas claras deste paraíso, são atividades praticamente indispensáveis. E para conhecer a história, o Centro Histórico da cidade pode ser incluído no passeio.

Búzios

Essa outra cidade da região dos Lagos do Rio de Janeiro é um popular destino para as férias. Algumas das praias mais conhecidas por lá são a Praia dos Ossos e a Praia da Armação. O Porto da Barra reúne vários bares e restaurantes e é uma das melhores vistas de Búzios ao pôr do sol.

Macaé

A cidade é a perfeita combinação para quem procura um descanso na praia e contato com a natureza. Macaé é repleta de cachoeiras, lagos e áreas vegetativas. Na Praia do Pecado é possível aproveitar as ondas, enquanto no arquipélago de Sant’ana os turistas desfrutam de uma área mais deserta com paisagens espetaculares. A Serra Macaense possui cachoeiras como as Cachoeiras das Andorinhas e Sete Quedas, além de rios e um mirante onde é possível avistar parte da Mata Atlântica e toda a cidade.

Mais informações: www.sambahoteis.com

